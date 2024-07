Redondo cree que PP haría "muy bien" si se replantea sus pactos con Vox porque "no se puede estar en misa y repicando"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado "un partido responsable como es el PP haría muy bien" en replantearse los pactos de Gobierno que mantiene con Vox, porque se está "mimetizando con la extrema derecha" y se está colocando en posiciones "irreconciliables con la Constitución". Así se ha pronunciado Redondo en respuesta a las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien ha exigido este miércoles al Gobierno de coalición con el PP en la Junta una "oposición política total" a la inmigración ilegal y ha advertido de que si les hacen escoger entre el honor y los barcos escogerán lo primero. Al respecto, Redondo ha explicado que el PP de Castilla y León "tiene un problema que viene arrastrando desde hace más dos años" porque, según sus propias palabras, "no se puede estar en misa y repicando" por lo que ha pedido a la formación liderada en la Comunidad por Alfonso Fernández Mañueco que "se aclare". "Tiene que aclararse. Si está con la Constitución, si está con la protección de los derechos de los niños, si está con la protección de los acuerdos que se toman a nivel territorial y a nivel nacional en base a la solidaridad o si está con la extrema derecha que tiene determinadas obsesiones y genera un odio inusitado en torno a la inmigración, en torno a las mujeres y en torno al colectivo LGTBIQ+", ha afirmado la ministra de Igualdad. Por ello, para Redondo, el PP "haría muy bien" si se replantea esos acuerdos con Vox, unos acuerdos que han provocando que el Partido Popular "se mimetice con la extrema derecha". Una "extrema derecha" que está llevando a "una polarización insoportable y a una situación" que no se quiere en España. Así, la ministra ha insistido en que no se puede "dar una marcha atrás en temas en los que ya se ha avanzado, en evolución de derechos, en avance en derechos, en humanidad, en solidaridad" por lo que reiterado que el PP "haría muy bien en replantearse esos pactos" porque está llevando a los 'populares' a unas posiciones "irreconciliables con la Constitución e irreconciliables también con sus bases".

Compartir nota: Guardar Nuevo