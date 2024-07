Rueda pide al Gobierno un reparto "equitativo" de menores migrantes y con la financiación necesaria

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este martes en que Galicia es una "tierra solidaria", pero ha incidido en la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo una "distribución equitativa" de los menores migrantes con la financiación precisa. Así se ha pronunciado al ser preguntado en un acto en Pontevedra por la reunión que mantendrá este miércoles el Ejecutivo estatal con las comunidades en Tenerife para abordar la modificación de la Ley de Extranjería y el reparto de menores migrantes. En su intervención, ha incidido que la postura de Galicia será la "misma" que la mantenida en los últimos tiempos. "Galicia es una tierra solidaria y, por lo tanto, somos conscientes de que tenemos que aportar y que tenemos que colaborar", ha dicho para señalar que ya se hizo en el pasado y se volverá hacer ahora y en el futuro. Dicho esto, ha considerado que Galicia tiene "todo el derecho" y "casi la obligación" de pedir al Gobierno que "esto se haga de una forma planificada" que de lugar a "distribución equitativa entre las comunidades autónomas". "No admitir autoexclusiones", ha dicho para criticar que algunas comunidades "digan que esto no van con ellos". "Supongo que el Gobierno central tendrá que tener claro que todas las comunidades autónomas deben participar, por lo menos en la propuesta que se haga desde el ministerio", ha afirmado para añadir que "si hay que atender bien a estos menores" también se necesita "financiación". "Lo que no puede ser es que el Gobierno central considere, como está considerando hasta ahora, que tiene un problema de llegada masiva y sin control y que lo que tiene que hacer es sacárselo de encima cuanto antes traspasándoselo a las comunidades", ha argumentado. Tras señalar que "eso no es ser ni eficaz ni solidario", ha indicado que Galicia "participará en una planificación ordenada con sentidiño" y, para ello, ha considerado necesario saber qué va a recibir, en qué condiciones y cuál es la financiación. "Sobre todo saber de una vez cuál es la política migratoria del Gobierno central", ha indicado. Rueda ha sostenido que, a día de hoy, el Gobierno "no la tiene en absoluto". "Y queda que todo se soluciona sacándose de encima lo que va llegando y distribuyéndolo por toda España", ha censurado.

