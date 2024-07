Rull avisa de que Puigdemont "no será detenido" dentro del Parlament mientras él presida la cámara

El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, ha avisado de que el candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no será detenido" dentro de la cámara catalana mientras él la presida. Lo ha dicho al preguntársele por ello en una entrevista de este lunes en Ser Cataluña recogida por Europa Press, donde ha indicado que en el Parlament hay un protocolo vigente para este tipo de casos y se encargará personalmente de que se "cumpla íntegramente". "La policía, mientras yo sea presidente del Parlament, no entrará a detener o retener a nadie. Y si lo tiene que hacer, al primero que tendrán que detener es a mí mismo", ha defendido Rull, que ha apuntado que la cámara catalana es el templo de la democracia, textualmente. Ha afirmado que el escenario de una investidura con la policía esperando fuera para detener a Puigdemont "sería una imagen absolutamente lamentable, terrible" que, según él, volvería a demostrar que Cataluña no está en una situación normal. También ha reiterado que Puigdemont volverá para la investidura, tanto si es la suya como si no, arriesgándose a ser detenido, y sobre la posibilidad de que evitar su detención en el Parlament le acarree consecuencias, ha afirmado que ya lo ha hecho y ha sostenido que para defender la democracia "a menudo hace falta correr riesgos".

