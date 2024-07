Rovira (ERC) recurre la cuestión de constitucionalidad de Llarena sobre la amnistía

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha presentado un recurso contra el auto del juez Pablo Llarena, y en el que plantea una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía alegando "falta de competencia", según consta en un escrito consultado por Europa Press. Rovira está investigada por presunta desobediencia y Llarena, instructor de la causa sobre el referéndum del 1-O, antes de pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía, ha pedido a las partes que se pronuncien sobre "la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad". Considera la dirigente republicana que es la Audiencia Provincial de Barcelona la que "ostentaría la competencia para acordar el planteamiento una eventual cuestión de inconstitucionalidad sobre la concreta norma de la Ley Orgánica 1/2024" aplicable a Rovira, pues entiende que el supuesto delito de desodediencia fue cometido en Barcelona. Por su parte, la magistrada del Tribunal Supremo que instruye el caso de Tsunami contra el diputado de ERC Ruben Wagensberg y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha preguntado a las partes si procede o no elevar una cuestión prejudicial a los tribunales europeos sobre la aplicación de la amnistía en lo que se refiere al delito de terrorismo. En este sentido, Esquerra Republicana expresa su prudencia, "en tanto que la magistrada no ha anticipado si piensa o no presentar esta cuestión prejudicial", explica en un comunicado.

Compartir nota: Guardar Nuevo