Pradales reafirma su "confianza" en consejera de Agricultura pese a estar acusada de prevaricación

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reafirmado su "confianza" en la consejera de Alimentación, Amaia Barredo, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya asumido la investigación por su presunta implicación en un caso de prevaricación durante su etapa como viceconsejera de Medio Ambiente. Pradales, que se ha reunido este viernes con una delegación de Eudel, se ha referido de esta forma a la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz de remitir al TSJPV esta causa, relacionada con la concesión de un permiso a un proyecto de gestión de residuos en Gipuzkoa. El lehendakari ha asegurado, en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, que este trámite judicial no supone "más novedad" que la derivada del hecho de que Barredo ha adquirido la condición de aforada, por lo que el órgano competente para asumir la causa en la que figura como investigada es el TSJPV. "'No news'. Lo único que existe es una inhibición del juzgado de Gasteiz porque la condición de aforada de la consejera Barredo obliga a que sea el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco quien proceda con las diligencias previas que ya existían", ha manifestado. El lehendakari ha afirmado que no tiene "más que decir" a este respecto, puesto que "el procedimiento de diligencias previas estaba iniciado y lo único que hace el juzgado es inhibirse, porque no le corresponde [continuar con la investigación] por la condición de aforada de la consejera Barredo". Pradales ha asegurado que después de que la causa haya sido asumida por el TSJPV, tiene "la misma confianza" en Barredo que la que tuvo a la hora de nombrarla como consejera, ya que "no se ha modificado ninguna situación y lo único que existe es un cambio de tribunal".

