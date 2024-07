ERC avisa al Gobierno de que el consorcio fiscal les "chirría" pero ven margen para seguir negociando

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha avisado este viernes al Gobierno de que la posibilidad de crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat, que se encargaría de recaudar el 100% de los impuestos en Cataluña, les "chirría" aunque ven margen para seguir negociando sobre financiación. Lo ha asegurado en el transcurso de un debate, que ha clausurado la XX Universidad Progresista de Verano de Cataluña, en el que también ha participado la diputada del PSC en el Parlament, Esther Niubò; la coordinadora nacional de Cataluña en Comú y diputada de Sumar en el Congreso, Candela López, y la diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega. Tras defender la financiación singular que proponen para que Cataluña tenga 'soberanía fiscal', Jové ha cuestionado la propuesta del consorcio fiscal "porque ya existe la Agencia Tributaria de Cataluña", a la que ha pedido dotarla de recursos y competencias. A la espera de ver los detalles de la propuesta, ha asegurado que el Estatut de 2005, aprobado por una amplia mayoría en el Parlament, ya recogía la posibilidad de crear este consorcio: "No queremos volver a 2005, pero nuestra propuesta no es extraña". "Apostamos por un modelo singular, en el que la Generalitat tenga la capacidad de gestión y recaudación íntegra de los impuestos. A partir de aquí, que se pague la cuota por los servicios que el Estado presta a Cataluña y una cuota de solidaridad. Es un modelo que no sólo defendía ERC, estaba incluido en el Estatut de 2005, que tuvo el consenso del 90% de los diputados", ha explicado. Pese a añadir que esto cambió tras el pacto entre el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas y el del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido que si lo consiguieron en 2005 también deberían lograrlo ahora. Por su parte, Niubò ha asegurado que quieren reforzar el desarrollo del Estatut y las herramientas del autogobierno catalán, sin querer ir más allá. EXPLORAR VÍAS Sí que ha llamado a seguir explorando durante las próximas semanas las diferentes vías que, a su juicio, se abren para "hacer posible esta mejora de la financiación dentro de las herramientas jurídicas y normativas que hay". Desde la CUP, Vega ha asegurado que es bueno que Cataluña pudiera tener 'soberanía fiscal' pero ve necesario profundizar qué se haría con ello. Para López, el contexto actual es diferente al del Estatut de 2005, por lo que ha pedido redefinir los objetivos para dar "respuestas a los problemas de hoy y para fortalecer el autogobierno de Cataluña". NEGOCIACIONES DE INVESTIDURA Jové y Niubò también se han reprochado sus pactos con Junts a lo largo de la legislatura en plenas negociaciones por la investidura. Tras constatar que aritméticamente es posible un gobierno de izquierdas con PSC, ERC y Comuns, Jové ha acusado a los socialistas de haber "atacado" las políticas del presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y de haberse puesto de acuerdo con Junts en muchas votaciones, y ha dejado claro que no prestarán su apoyo a quien quiera retractarse de lo que han impulsado en los últimos tres años. Además de recordar que tienen conversaciones abiertas con el PSC, Comuns y Junts, y que les gustaría tenerlas con la CUP, el dirigente republicano defiende que es el primer secretario de los socialistas, Salvador Illa, el que debe poner un proyecto sobre la mesa, explicar qué quiere y cómo conseguirá las mayorías que necesita para ser investido. "Como PSC no hemos gobernado con Junts, como otros. No hemos aprobado ningún presupuestos de Junts, como otros. Siendo oposición, hemos apoyado el presupuesto de ERC", ha replicado Niubò, que ha elogiado el papel de oposición que han llevado a cabo. También ha reivindicado la defensa que han hecho de proyectos como el Hard Rock y, ante la presencia de la representante de los Comuns, les ha recordado que no consiguieron "un gran resultado" electoral en la demarcación de Tarragona con su campaña en contra. Para Vega, los socialistas y Junts coinciden en el modelo socioeconómico que quieren llevar a cabo, uno de los motivos por el que no participan de las negociaciones de investidura. López ha reclamado la necesidad de configurar una mayoría progresista, que ve "frágil", al frente del Govern, y pese a pedir generosidad y respetar los tiempos, ha asegurado que las conversaciones que tienen abiertas con los socialistas siguen en positivo. ¿REPETICIÓN ELECTORAL? Ante el riesgo de una repetición electoral, Jové ha recalcado que no la quieren pero opina que no puede ser una pistola en el pecho para aceptar cualquier cosa, ha dicho literalmente: "No caeremos en ultimátums, chantajes, de si no os ponéis bien vendrán elecciones y hará que la extrema derecha suba. No es nuestra responsabilidad. El que debe moverse es quién quiere ser presidente de la Generalitat". Según Niubò, la derecha y la extrema derecha serían las ganadoras de una repetición electoral que, a su juicio, también generaría más desafección, por lo que ha llamado a aprovechar la "oportunidad" que dejan los resultados electorales para vertebrar un tripartito. Aunque tampoco cree que la repetición electoral sea buena, Vega ha alertado sobre la desafección política actual y ha destacado la importancia de impulsar políticas progresistas y de poner sobre la mesa el derecho a la autodeterminación de Cataluña "y más viendo la OPA de los poderes judiciales". "La gente espera que hablemos y nos pongamos de acuerdo, también en este marco de negociación", ha sostenido López, que tampoco es partidaria de aceptar cualquier precio para evitar una repetición electoral.

