Sémper dice que Ayuso es una política "aguerrida" y "contundente" que defiende un modelo beneficioso para Madrid

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una política "aguerrida" y "contundente" que defiende un modelo político que ve beneficioso para Madrid. También ha rechazado que sea de "extrema derecha" y ha acusado a la izquierda de "vaciar el contenido y el valor de las palabras" porque, "si todo es extrema derecha, nada es extrema derecha". Así lo ha asegurado al ser preguntado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, sobre si la presidenta madrileña es de extrema derecha, después de decir que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se deja llevar por la ultraderecha, como aseguró Pedro Sánchez en una sesión de control al Gobierno en el Congreso el pasado mes de mayo. "Isabel Díaz Ayuso es una líder política aguerrida, contundente, que entra cuerpo a cuerpo y que defiende un modelo político que ella considera que es beneficioso para Madrid y que los ciudadanos de Madrid, de una manera abrumadora, la respaldan", ha expresado el dirigente 'popular', para después decir que "en absoluto" la presidenta madrileña es de "extrema derecha". En este punto, Sémper se ha referido a la condecoración que la Comunidad de Madrid otorgó la semana pasada al presidente de Argentina, Javier Milei, alegando que le parece "tan bien o tan mal" como le pareció antes que se dieran medallas a "otro tipo de líderes" por parte del Ejecutivo madrileño. "Lo que me produce una profunda tristeza y es mi preocupación es que no tengamos una relación diplomática normalizada con el que es probablemente el país más importante para España, que es Argentina", ha proseguido, lamentando que incluso la Alemania del socialdemócrata Olaf Scholz tenga mejores relaciones con el Gobierno argentino de las que tiene Pedro Sánchez con Buenos Aires. Sobre si Milei tiene alguna responsabilidad en la crisis diplomática entre ambos países, el portavoz del PP se ha limitado a decir que "probablemente la tenga", pero que su partido a quien hace oposición es al Gobierno de España, a quien pide "una política exterior y diplomática normalizada". NO HAY TIEMPO A CRÍTICAS INTERNAS En otro orden de cosas, Sémper ha alabado a Feijóo por haber consultado con los barones autonómicos el acuerdo con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), destacando de él que "no es un líder totalitario", si bien es quien "ejerce el liderazgo del Partido Popular de una manera natural". También ha descartado que a Feijóo le condicione la opinión de los presidentes autonómicos del PP, y ha insistido en que "vivimos en un país libre" y el partido aspira a dejar espacio a cada quién para expresarse "de la manera que considere oportuno". "Tenemos que destigmatizar también este tipo de cosas, y debemos además alinearnos y que en los partidos políticos haya perfiles, matices, que haya estilos diferentes", ha proseguido, recordando que él recibió críticas cuando dejó la política bajo el liderazgo de Pablo Casado, y reivindicando que con Feijóo eso ha cambiado. Cuestionado sobre si discrepa en algún asunto con la actual dirección del PP, Sémper ha afirmado que discrepa "tanto" del actual Gobierno, que no tiene "tiempo" para hacerlo con su partido, que está centrado es hacer "una buena oposición" y no es posibles discrepancias internas. "Mire, la oposición es un rollo. No hemos venido a hacer oposición a la política. Hemos venido a gobernar para transformar la realidad. Durante el tiempo que nos toque ser oposición tenemos que ser una oposición responsable, seria, rigurosa, contundente. Pero que mantenga las formas a la vez", ha zanjado.

