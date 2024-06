Víctor Font llama a la unidad contra Laporta: "Él es más el problema que la solución"

Barcelona, 27 jun (EFE).- Víctor Font, que fue candidato en las últimas elecciones que ganó Joan Laporta, realizó este jueves un llamamiento al barcelonismo y aseguró que el actual presidente azulgrana es "más el problema que la solución".

"Hay socios que se movilizan, que quieren cambiar el Barça. Es el momento de aglutinar estas voces", dijo Font en una rueda de prensa a pocos días de finales del cierre del ejercicio contable.

Para ello hizo un llamamiento a todos los 'culers' con "talento y experiencia" para unir esfuerzos. "Trabajemos juntos, tenemos que tener una alternativa, porque en 2026 -cuando vence el mandato de Laporta- puede ser muy tarde", explicó Font, quien en cualquier caso descartó presentar una moción de censura.

Font aseguró que obligatoriamente no se tienen que aglutinar todas las opciones opositoras, sino aquellos que coincidan en el diagnóstico de lo que ocurre en el Barça.

"En el mundo del Barça cuesta mucho encontrar gente en la intersección del talento y el compromiso. Llevamos mucho tiempo hablando, y últimamente ha habido gente que comparte esta visión. Este es el llamamiento, vamos a unir esfuerzos, y más en un club como el Barça", insistió.

La principal alternativa a Laporta explicó que va a dar "un paso al frente" porque considera que "es necesario fiscalizar realmente todo lo que pasa, porque cada día se pierden oportunidades".

"Hay que esperar unidad de acción de los que piensan como nosotros. Me gustaría creer que las cosas van a ir a mejor, pero intentamos ser explícitos, poner nuestros argumentos sobre la mesa. Dudo de que haya un cambio en el club bajo este liderazgo, pero espero que las cosas vayan a mejor. Pienso en el Barça del 2030", resumió.

"Si no identificamos los problemas, no podremos mejorar. Este Laporta más que la solución es el problema", dijo Font, quien insistió sobre el mensaje de Laporta de que estaban "salvando el club", pero que ello no pasa por cuadrar los números del negocio ordinario.

"Tenemos mil millones de deuda sin contar el Espai Barça y hay que generar beneficios para devolver esa deuda. Esta temporada tampoco cuadraremos el negocio ordinario y si se consigue será con la venta de activos (jugadores o parte del negocio)", insistió.

FONT DESCARTA "DE MOMENTO" UNA MOCIÓN DE CENSURA

En todo caso, Font descartó "de momento" liderar una moción de censura, que considera tendría que ser "el último recurso". Recalcó que es partidario de utilizar este mecanismo "cuando se traspasen líneas rojas".

Preguntado sobre si las irregularidades detectadas en los avales presentados por la junta directiva de Laporta -conseguidos por medio de la aportación de un proveedor de la entidad-, Font aseguró que el presidente considera que no existe "ninguna irregularidad" y mostró su preocupación porque en determinadas áreas de responsabilidad del club están en manos de "amigos, familiares y conocidos" del presidente del Barcelona.

"En una institución seria, esto no se ha visto nunca. El tema de los avales es un problema. No puede ser que digan que es un tema estético y no pase nade, a nosotros nos preocupa.

Pese a recalcar que el club no tiene en la actualidad ningún ejecutivo al frente del área de tecnología y que han marchado entre directivos y profesionales, más de treinta efectivos últimamente, Font apeló al "enorme potencial" que tiene el Barcelona para salir adelante.

"CON LA GESTIÓN DE LA MARCHA DE XAVI, FUIMOS EL HAZMERREÍR"

"Podríamos ganar al Madrid de Florentino si hacemos las cosas bien, pero tenemos que profesionalizar la institución. No es solo 'querer al Barça' -en referencia al lema electoral de Laporta-", insistió.

En el plano deportivo, Font criticó cómo el Barça ha tratado últimamente a sus leyendas y puso el ejemplo en las salidas del club de Ronald Koeman, Leo Messi y de Xavi Hernández.

La gestión de la salida de Xavi la calificó como una situación en la que el Barça fue "el hazmerreír del mundo del fútbol" y considera que eso sirvió para "abrir los ojos de mucha gente" y que se dieran cuenta de que "este Laporta es más el problema que la solución".

"Los golpes de volante que hemos vivido con Koeman, Messi y Xavi son una preocupación", porque se trata de "tres leyendas del club y las han menospreciado".

Recordó también que el Barça se centra en el talento de casa, de La Masia, pero insiste en que si Dembélé no hubiera decidido marcharse, "ni hubiéramos conocido a Lamine Yamal".

"¿Quién fichó a Vitor Roque? Después de ficharlo por 39 millones, ahora lo queremos vender", comentó Font. En cuanto a la inminente salida del joven Marc Guiu con destino al Chelsea, el empresario aseguró que se necesita una política deportiva en manos de "una estructura superprofesional".

Explicó una anécdota que vivió con Laporta, cuando en 2020 fue a verle y a ofrecerle su proyecto profesionalizado, para explicar cómo funciona el presidente azulgrana: "Evidentemente lo descartó y me respondió que el proyecto era él".

Pese a todo, Font considera que el Barcelona está "mejor este año" que el pasado, algo de lo que dio mérito al ex director deportivo, Mateu Alemany, que fue capaz de reducir la masa salarial.

"También existe un gran interrogante con el tema de Barça Studios, porque estamos desaprovechando mucho potencial. En la vida hay que poner las luces largas, hacer las cosas con solidez. El gran problema de ahora es la urgencia, la inmediatez. Hay demasiado cortoplacismo", añadió. EFE

