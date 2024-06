Fiscalía denuncia construcciones en "suelo no urbanizable protegido" en el Prat Cabanes-Torreblanca (Castellón)

La Fiscalía de Castellón ha formulado ante el juzgado una denuncia por construcciones que presuntamente se realizaron en "suelo no urbanizable protegido-zona de especial riqueza agrícola" en el ámbito territorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, que habían sido denunciadas por la asociación ecologista Gecen. Gecen ha indicado así en un comunicado que, tras practicarse las diligencias de investigación pre-procesal incoadas por la Fiscalía por dichas contrucciones -desarrolladas en la parcela 274, polígono 13, en Torreblanca-, ésta ha formulado la oportuna denuncia ante la autoridad jurisdiccional competente. Según los ecologistas, la Fiscalía indica al respecto que las construcciones desarrolladas se sitúan en "suelo no urbanizable protegido-zona de especial riqueza agrícola" siendo estas "no autorizables" y consisten en "una edificación desarrollada en una planta, cuyo uso parece ser residencia, que dispone de unidad exterior de climatización, paneles fotovoltaicos en cubierta, así como de antena parabólica y repetidor wifi, un contenedor metálico cuyo uso parece ser el de almacén, el cerramiento perimetral de parte de la parcela a base de piquetas y valla metálica galvanizada y una pequeña construcción, que bien podría ser una fosa séptica o un pozo". Se indica por parte de la Fiscalía que la conclusión del presente expediente "deberá ser comunicado al denunciante, al Ayuntamiento de Torreblanca y a los denunciados".

