ERC afea a Sánchez que pacte el CGPJ con el partido al que llamó "máquina de fango": "El PSOE ha elegido nuevo socio"

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado al presidente Pedro Sánchez que haya pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PP, un partido al que hace unas semanas responsabilizó de "la máquina del fango" contra su entorno. "El PSOE ha elegido nuevo socio", ha señalado. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián ha recordado que hace sólo dos meses, Sánchez se tomó cinco días de reflexión acusando al PP de activar una máquina del fango en su contra, y ahora, "para intentar frenar esa máquina del fango en la cual metía al PP, lo que hace es pactar con el Partido Popular". "Para intentar acabar con esa desinformación y guerra judicial, lo que hace es pactar con uno de los elementos que él mismo identificaba como partícipes de esa guerra judicial, que es el PP", ha reprochado. A su juicio, "los aplaudidores" del pacto PP-PSOE "dan ya el calibre de dicho pacto" y cree que el acuerdo viene a repetir lo que se ha venido haciendo en los últimos 40 años y "no refleja la pluralidad de este hemiciclo". "Me parece una mala cosa, sobre todo, teniendo en cuenta la guerra judicial existente en este país", ha añadido. Según Rufián, el acuerdo de los dos grandes partidos no es un pacto de Estado, sino una "patada hacia delante" que refleja esa "pulsión" que existe entre los socialistas hacia la gran coalición: "El PSOE anuncia hoy un nuevo socio, que es el PP --ha resumido--. Podemos dar la bienvenida a la gran coalición, que es lo que de facto han firmado Félix Bolaños y Esteban González Pons". Preguntado si esto puede alterar la mayoría de investidura, Rufián no ha querido ser categórico porque, en todo caso, "no es lo mismo un gobierno de PSOE-Sumar que un gobierno de PP y de Vox"

