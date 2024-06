El ministro de Justicia tilda de "patochada del día" la difusión de su conversación con el vicepresidente de Aragón

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que la polémica generada por la difusión de la conversación mantenida este jueves con el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, responde a la necesidad que tienen los "gobernantes ultras" de protagonizar "la patochada del día" para que no se hable de su "falta de gestión". Así lo ha manifestado Bolaños en una rueda de prensa previa a la reunión que ha mantenido este viernes en Zaragoza con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. Ha asegurado que estos "gobernantes ultras", como el vicepresidente aragonés, de VOX, necesitan "la polémica del día, la crispación, el odio o la patochada de ese día para que no se hable de que no hacen nada en favor de los ciudadanos". De este modo, el ministro ha señalado que si Nolasco le pide disculpas --ya lo ha hecho de forma pública--, él se las acepta, aunque ha aconsejado a "los gobernantes ultras" que, en lugar de "en la patochada del día" estuvieran en "gobernar en beneficio de los ciudadanos". Todo ello, ha continuado, mientras el Gobierno de España se dedica "exactamente a lo contrario", y ha puesto como ejemplo que, esta misma semana, se han aprobado dos decretos: uno que va a permitir a dos millones de jóvenes viajar en verano por el país a precios reducidos y otro que va a suponer 90 euros más al mes para 800.000 personas que perciben el subsidio de desempleo. Además, el ministro ha indicado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, está este mismo viernes reunido con el presidente de Amazon y con el primer ministro de Qatar para conseguir inversiones para España. "Es decir, para conseguir prosperidad, empleo y riqueza en nuestro país", ha recalcado, mientras los "ultras" están con "la patochada del día" para que "se hable de cualquier cosa menos de lo incompetentes que son". BOLAÑOS REIVINDICA EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VENECIA En todo caso, ha asegurado que el encuentro con el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, quien le entregó una copia del informe del Consejo Consultivo de Aragón sobre la legitimidad de la Comunidad Autónoma para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, le dio "la oportunidad de hablar de los argumentos jurídicos tan sólidos que la Comisión de Venecia dio en favor de la ley de amnistía". Por tanto, ha sostenido que "esos segundos de encuentro fueron también útiles para explicar cuál es el respaldo internacional" que tiene la norma o su "utilidad" en España, que "se vio en las elecciones del 12 de mayo en Cataluña". Bolaños ha recalcado que es la Comisión de Venecia, organismo consultivo del Consejo de Europa, quien ha emitido este dictamen, que es "el único" de un organismo internacional independiente que ha opinado sobre la ley de amnistía. Por tanto, "es Europa quien ha avalado jurídicamente la ley de amnistía", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo