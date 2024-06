El BNG reafirma que no apoyará en Ourense un alcalde del PP: "Es lo mismo que Jácome, dos caras de la misma moneda"

La líder del BNG, Ana Pontón, ha reafirmado la postura de la cúpula del partido en relación a las negociaciones abiertas en Ourense para tratar de articular una moción de censura que permitiría apartar de la Alcaldía a Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana): los nacionalistas no aceptarán un regidor popular bajo ningún concepto. "Creo que nosotros estamos siendo muy claros. Lo que no se puede es marear a la ciudadanía de Ourense. El BNG dijo desde el primer minuto y en la campaña electoral que nosotros no vamos a apoyar a un alcalde del PP porque es exactamente lo mismo que Jácome. Son dos caras de la misma moneda", ha aseverado la jefa de filas de los nacionalistas. Dicho esto, y con la condición de que la Alcaldía recaiga en un dirigente socialista, ha reiterado la disposición del BNG a dar "la firma 14" para propiciar la moción de censura. "Pero PP y PSOE tienen que dejar de marear a la ciudadanía de Ourense. Ser serios y trabajar con todo el rigor y toda la seriedad. Los vecinos no están para que se juegue con ellos ni con sus expectativas", ha zanjado.

