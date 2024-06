Los diputados de la oposición abandonan el pleno de comparecencia de Prohens y se unen a la protesta contra Le Senne

Los diputados de la oposición en el Parlament balear han abandonado este jueves el pleno de comparecencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y se han unido a la concentración convocada para pedir la dimisión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Así, todos los diputados del PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han salido del pleno, menos los portavoces de los grupos, que intervienen en la sesión plenaria en la que comparece Prohens para explicar el pacto social y político por la sostenibilidad. Además, los socialistas y diputados de MÉS per Mallorca, con camisetas con un retrato de les Roges del Molinar, han dejado sobre sus escaños fotos de otras víctimas de la represión y han abandonado el pleno en el momento en el que comenzaba la intervención de la presidenta. De este modo, se han unido a la concentración convocada para pedir la dimisión de Le Senne, tras su actitud en el pleno del pasado martes en el que, durante el debate de toma en consideración de la derogación de la ley de memoria democrática, arrancó una foto de Aurora Picornell y expulsó a las socialistas y miembros de la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa.

