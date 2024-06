El PP se muestra dispuesto a negociar la financiación autonómica, aunque la competencia es de las CC.AA

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha afirmado que su partido está dispuesto a llegar a un acuerdo para reformar la financiación autonómica siempre y cuando haya "voluntad" por parte del Gobierno y no utilice el reparto de fondos a los territorios "como elemento de confrontación". Además, ha descartado que sea 'Génova 13' quien se siente en la mesa para acordar un nuevo sistema y que la "capacidad exclusiva" la tendrán las regiones en las que gobiernan los 'populares'. "Si realmente el Gobierno tiene una voluntad, será difícil no llegar a un acuerdo. Pero tiene que haber una voluntad, hasta ahora no la hemos visto", ha dicho el dirigente del PP en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, donde también se ha mostrado seguro de poder llegar a un acuerdo con todas las comunidades y en el que todas consigan al menos "un 80 o 90 por ciento" de lo que plantean. Bravo ha lamentado que hasta el momento el Gobierno ha utilizado la financiación autonómica "como un elemento de confrontación", poniendo de ejemplo la sugerencia de otorgar una financiación singular a Cataluña al margen del resto de territorios y sin negociarlo multilateralmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Si esta vez, según el vicesecretario de Economía del PP, el Ejecutivo "se sienta en la mesa" y convoca el CPFF, después plantea su "boceto" con los cambios que considere oportunos "en las reglas del déficit, las reglas fiscales o incluso los fondos europeos", todas las partes podrán trabajar conjuntamente y tratar de sellar un pacto, como intentó hacer el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el año 2018. "Se están oyendo posiciones muy parecidas en comunidades autónomas de distinto color político. Pero ahora y antes. Y cada una con su situación pero entendiendo que se tiene que llegar a un acuerdo y que ninguna va a sacar el 100 por ciento, pero que puede que todas consigan el 80 o el 90% de lo que plantean, porque es posible", ha proseguido con su explicación Bravo. LA CAPACIDAD EXCLUSIVA ES DE LAS CCAA Preguntado sobre si la decisión para reformar con el Gobierno el sistema de financiación autonómica corresponderá a la dirección nacional del PP o a los gobiernos autonómicos, Bravo ha asegurado que la "capacidad exclusiva" serán de los territorios, que son quienes conocen "lo que le conviene a cada territorio". "No hay que verlo como una decisión de Génova o de las comunidades autónomas, sino una decisión de los datos, del planteamiento que pongamos encima de la mesa. Entiendo que lo que piense Génova 13 y lo que piensen las comunidades autónomas va a ser lo mismo", ha zanjado.

