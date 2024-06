El CGPJ archiva el expediente abierto a un magistrado por un mensaje en el que se tildó a Pedro Sánchez de "psicópata"

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado archivar el expediente disciplinario abierto al magistrado Manuel Ruiz de Lara al no haber podido probarse la autoría de los mensajes publicados en la red social 'X' en los que se calificaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "psicópata sin límites éticos" y de "narcisista patológico". Según ha informado este jueves el órgano de gobierno de los jueces, los vocales han tomado conocimiento del acuerdo del promotor de la Acción Disciplinaria de archivar dicho expediente. Han voto en contra las vocales Roser Bach, Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda. Cabe recordar que, si bien el perfil de 'X' --antiguo Twitter-- del juez aparece ahora como cancelado ("esta cuenta no existe"), según publicó El País el mensaje era el siguiente: "Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de derecho, para permanecer en Moncloa". A ese mensaje se añadió otro más: "Era lógico que un mentiroso patológico como Pedro Sánchez eligiese al siervo mentiroso patológico Félix Bolaños al frente del Ministerio de Justicia para que manipulase, omitiese las exigencias del Consejo de Europa y continuase la senda de ataque al Poder Judicial. RESISTIREMOS". NO SE HA PODIDO DETERMINAR LA AUTORÍA Desde el CGPJ explican que aunque el promotor considera que existe "una constante y notoria correlación entre el magistrado y el citado perfil", este señala que no se ha podido determinar la autoría de los mensajes, que el expedientado negó, ni la autenticidad de los mismos. Respecto a la falta disciplinaria consistente en "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición", el promotor explica que no ha quedado acreditado que el autor invocara o se sirviera de su condición de juez. "Aun dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas", señala y recuerda que, según la doctrina del Tribunal Supremo, la notoriedad de la condición de juez no es suficiente por sí misma para imponer la sanción. Además, el promotor --"de acuerdo con el criterio de la Fiscalía"-- asegura que no ha sido posible determinar si las manifestaciones, de ser atribuidas a Ruiz de Lara, fueron hechas como mero ciudadano o haciendo patente su condición de miembro de la Carrera Judicial, lo que también conlleva el archivo del expediente.

Compartir nota: Guardar Nuevo