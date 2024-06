Baldoví considera "absolutamente injusta y muy poco fundamentada" la reapertura de la causa contra Oltra

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha considerado "absolutamente injusta y muy poco fundamentada" la decisión de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia de reabrir la causa contra la exvicepresidenta del Consell, exconsellera de Igualdad y exportavoz del Consell con el Botànic, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. "Hoy es un día en el que muchos demócratas perdemos un poco más de confianza en alguna justicia. Hoy algunos comencemos a pensar seriamente que si eres militante del PP predomina la presunción de inocencia y que si eres militante de algún otro partido progresista lo que vale es la presunción de culpabilidad", ha señalado Baldoví este jueves en declaraciones a los medios de comunicación tras conocer esta resolución judicial. Con ella, la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente los recursos de la acusación particular y las dos acusaciones populares porque entiende que "no puede descartarse claramente" la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados. "Creemos que el auto es absolutamente deficiente y que es una decisión injusta por varias razones", ha añadido el síndic de Compromís en el Parlamento autonómico. Joan Baldoví ha destacado que "ya se ha demostrado que un juez ha archivado, después de dos años investigando, el caso porque no encuentra ningún índice de prueba", al tiempo que ha apuntado que "se ha archivado también con el beneplácito del fiscal, que no ha presentado ningún recurso". "No entendemos, sinceramente, cómo la Audiencia vuelva a reabrir un caso sin ningún indicio", ha insistido el diputado, además de considerar que hay "un trato diferente". Así, se ha referido al expresidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, tras ser absuelto del delito de tráfico de influencias del que se le acusaba en el marco del caso Gürtel. Baldoví ha señalado que Camps, "por falta de pruebas, está en su casa absuelto" y ha lamentado que ahora se reabra "el caso de Mónica Oltra sin ningún indicio". "En el caso de Camps todos sabíamos que detrás ha habido, y se ha demostrado, toda una trama que se ha enriquecido a costa de las arcas públicas", ha agregado. Asimismo, el portavoz de Compromís en la Cámara autonómica ha aseverado que la causa relacionada con Oltra "se vuelven a reabrir a instancias de un partido político como Vox, de otro partido que ha asediado a Mónica Oltra y a sus hijos en su casa y a instancia de una persona que está siendo ahora juzgada por difundir un vídeo de dos menores violadas", en alusión a España 2000 y a la dirigente de Gobierna-te Cristina Seguí, respectivamente. "No lo perdamos de vista", ha remarcado. Baldoví ha expresado "todo" el apoyo de su coalición política a la exvicepresidenta del Consell "y a todas las personas que están sufriendo este auténtico calvario judicial". "No nos podemos quedar de manos cruzadas y aceptar", ha afirmado ante decisiones como la de la Audiencia Provincial de Valencia conocida este jueves. "USAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO" "Ante esto, hay que reaccionar. Y reaccionar no quiere decir darse días de reflexión o escribir cartas a la ciudadanía", ha precisado el representante de Compromís, que ha apuntado que "reaccionar quiere decir usar el Boletín Oficial del Estado". "Reaccionar significa hacer una profunda reforma de la justicia porque muchos ciudadanos estamos empezando a dejar de creer en la imparcialidad de algunos jueces y juezas", ha subrayado. Joan Baldoví ha insistido en el respaldo de su coalición a Oltra, pero ha matizado que hay que respetar las decisiones que ella tome. "Mónica --Oltra-- siempre tendrá la puerta abierta de esta casa, pero siempre tendremos que respetar cuál es su decisión personal", ha asegurado. "PARA HACER DAÑO A COMPROMÍS" El portavoz parlamentario ha avanzado que cree que "probablemente habrá un juicio" que "coincidirá con una campaña electoral para hacer daño a Compromís y a las posibilidades de las fuerzas progresistas de conformar gobierno". "Lo digo ya", ha destacado Joan Baldoví. Preguntado por si considera que esa misma sección de la Audiencia, que juzga al expresidente de la Generalitat y del PPCV Eduardo Zaplana, lo absolverá o lo condenará, Baldoví ha respondido: "Los indicios y los antecedentes me harían decir una cosa, pero me abstendré de decirla hasta saberlo". El parlamentario ha aludido también al "caso del 'pitufeo' o blanqueo de capitales contra asesores y cargos del PP en València que esta sala ordenó archivar-- y ha señalado que "en otros casos, por falta de pruebas, todo el mundo está en casa cuando sabemos todo lo que se hizo". "Es una sección que se distingue siempre por esa doble vara de medir", ha manifestado, además de indicar que fue también "la misma que reabrió --la causa que afectó al edil de Compromís en el Ayuntamiento de València-- Pere Fuset". ROBLES CRITICA LA "PERSECUCIÓN Y TORTURA" Por su parte, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha afirmado que "esta persecución y tortura de una política como Mónica Oltra con un auto de archivo de su causa que dice claramente que no hay indicio de ningún de los delitos que la extrema derecha imputa demuestra muy claramente la existencia de lawfare en este país". Por ello, ha advertido que, "o se comienza a legislar y a poner medidas contra la persecución política y judicial de la izquierda, o no dejarán a nadie en pie". Asimismo, ha asegurado que Compromís per València está "al cien por cien con Mónica Oltra y confía "al 100% en su demostrada inocencia", como ha hecho "desde el primer día de este viacrucis judicial".

