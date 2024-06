Montero afirma que Page se ha visto abocado a "precipitarse" y que "no conoce la propuesta" de "financiación singular"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este martes que "muchas veces" los líderes políticos, entre los que se encuentra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, "se ven abocados a precipitarse en sus declaraciones" sin "conocer el contenido de la propuesta", en este caso de "financiación singular" para Cataluña. "Diría que no conoce el contenido de la propuesta --de financiación singular-- y que muchas veces los líderes políticos se ven abocados a precipitarse en declaraciones porque están poniendo antes el parche de que salga el grano", ha deslizado la vicepresidenta del Ejecutivo al ser preguntada por unas declaraciones de Page en las que calificaba de "privilegio" la propuesta de financiación para Cataluña. De esta forma se ha pronunciado Montero en declaraciones a los medios de comunicación a su entrada al evento 'WomenNow', que ha tenido lugar en Santander. Allí, Montero ha cargado contra un PP que "goza de enorme hipocresía", ya que, según ella, los 'populares' "llevaban en su programa electoral del año 2012 una financiación singular para Cataluña". Asimismo, la dirigente socialista ha recordado que el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "se abría a la posibilidad de un concierto económico" en 2016, cuando era presidente de Galicia. Por ello, ha pedido al PP "coherencia respecto a los planteamientos anteriores" y ha criticado que la estrategia de la oposición sea "tratar de plantear un permanente agravio entre los diferentes territorios". "CONFIANZA EN LA JUSTICIA" Además, la titular de Hacienda ha valorado positivamente que el Tribunal Constitucional (TC) haya estimado parcialmente el recurso de la que fuera ministra socialista y ex consejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, contra la sentencia por la que se le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el 'caso de los ERE'. Así, ha reiterado su "confianza en la justicia" y ha pedido al PP que "al menos" revise "todas las cuestiones que se han dicho en esta materia" en contra de la ex dirigente socialista ahora que se ha anulado la condena y que la Audiencia de Sevilla debe realizar un nuevo dictamen. Aún así ha recalcado que "no hay ninguna sentencia que repare el daño que se ocasiona a las personas". Álvarez fue condenada por un delito continuado de prevaricación por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias. Ahora, el Constitucional ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004.

Compartir nota: Guardar Nuevo