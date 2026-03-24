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Landaluce: "Confío mucho en mí mismo"

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Miami (Estados Unidos), 24 mar (EFE).- El español Martín Landaluce dijo que está "muy contento" después de clasificarse este martes para los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami al batir al estadounidense Sebastian Korda y afirmó que confía "mucho" en sí mismo.

Landaluce no cerró la puerta a la posibilidad de alzarse con el título el fin de semana: "Me lo imagino desde que empieza el torneo".

"Es verdad que viniendo de los clasificatorios es algo difícil de pensar, pero yo lo intento en cada torneo. Hoy puedo estar contento y sentirme orgulloso de partes del partido", aseguró Landaluce en rueda de prensa después de superar a Korda en un duelo de 2 horas y 27 minutos en el que el español llegó a salvar una bola de partido.

Tras la victoria ante Korda (n.36), que eliminó a Carlos Alcaraz, n Landaluce prolongó su idilio con esta edición del Miami Open, que ya supone el mejor resultado de su corta carrera a los 20 años.

En su camino, el actual número 151 del mundo ha derrotado al estadounidense Marcos Giron (n.70), al ítalo-argentino Luciano Darderi (n.18), al ruso Karen Khachanov (n.15) y a Korda.

"Estos días me estoy comportando de forma muy regular. No me he permitido ser pasivo, no me he permitido estar a un nivel por debajo del que tenía que estar y creo que eso de cara a los rivales con los que he jugado esta semana es muy importante: ir a por el partido. Yo confío en mí mismo mucho cada semana, y en esta se ha ido dando todo", destacó el madrileño.

Landaluce salvó una bola de partido en el segundo set, para luego remontar el resultado adverso del 'tie-break' y terminar llevándose el partido en el tercero.

"Es muy bonito salvar un punto de partido así, y luego el resto del encuentro me mantuve haciendo lo mismo: sacando bien, restando bien, buscando los ganadores. Estoy muy feliz de ganar de esta manera", subrayó.

Landaluce se enfrentará este miércoles al checo Jiri Lehecka (n.22), que ganó al estadounidense Taylor Fritz (n.7) en tres sets, por un puesto entre los cuatro mejores de Miami. EFE

(foto)

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