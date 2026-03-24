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Cayetano Martínez de Irujo rinde homenaje a su madre en el centenario de su nacimiento

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Madrid, 24 mar (EFE).- Una mujer "irrepetible" y una madre "exigente". Así ha recordado Cayetano Martínez de Irujo a su madre, Cayetana de Alba, en el acto de presentación del libro 'La última duquesa' (La Esfera de los Libros), que ha tenido lugar este martes en el Palacio de Liria.

El libro es un homenaje "íntimo" a Cayetana Fitz-James Stuart con motivo del centenario de su nacimiento, que se cumple el próximo 28 de marzo, según ha explicado su quinto hijo en el acto, en el que han participado el periodista y académico de la RAE Luis María Anson y la escritora Ana Fernández Pardo.

En sus páginas reúne recuerdos personales, testimonios familiares y fotografías, algunas de ellas inéditas, y ha contado con la colaboración de las personas de su entorno más cercano: sus hijos Carlos y Fernando; su marido Alfonso Díez, sus nietos Tana, Luis y Amina; y su amigo Luis María Anson.

"Yo soy solo la cara visible de mis hermanos", ha afirmado el autor, que ha recordado algunas de las "travesuras" que cometió de niño en esa residencia, aunque también ha hecho hincapié en que "la vida en palacio no es fácil, hay que tener disciplina y una mentalidad especial".

Anson, con 91 años, ha recordado que estuvo presente el día en que el Palacio de Liria abrió sus puertas tras su reconstrucción, el 13 de junio de 1956, y ha destacado de Cayetana de Alba su lealtad a la monarquía y en particular a don Juan de Borbón, en tiempos complicados.

"Tenía devoción por don Juan: fue su rey hasta que abdicó y hasta que se murió", ha afirmado. También ha destacado su inteligencia, que "procuraba no aparentar" y su sentido artístico, su conocimiento de la pintura clásica y contemporánea, la música de Mahler, Bach y el flamenco, o la poesía de Machado.

Su hijo ha mencionado su intuición e inteligencia natural. "Nunca fallaba, tenia razón el 99 % de las veces", ha manifestado; acto seguido, su hermana, Eugenia Martínez de Irujo, ha matizado que "a veces no".

Entre el público han estado presentes también otros dos de sus hermanos, Fernando y Carlos, actual duque de Alba, quien ha clausurado el acto, además de su último marido, Alfonso Díez.

El libro contiene un centenar de fotografías de los álbumes familiares y se estructura en torno a cinco pilares que marcaron la vida de Cayetana de Alba: su padre, su marido, la Iglesia, la monarquía y sus hijos, un enfoque que busca explicar las distintas facetas de quien llegó a ser "la aristócrata más conocida e influyente" de su tiempo.

Heredera de una de las casas nobiliarias más importantes de Europa, defensora del patrimonio histórico español y protagonista de una vida marcada por la intensidad e la independencia, su hijo ha asegurado que tuvo que asumir responsabilidades muy joven, enfrentar la orfandad y las consecuencias de dos guerras.

"Este libro va a dar a conocer a nuestra madre más allá de los últimos 20 años", ha subrayado.

Con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana de Alba, la familia ha organizado una programación que también incluye un documental sobre la vida y la figura de la duquesa, que se estrenará el 19 de marzo en el Cine Cervantes de Sevilla.

Además, el sevillano Palacio de Dueñas albergará una exposición de sus enseres personales y habrá un ciclo de conferencias que inaugurará el próximo jueves el expresidente del Gobierno Felipe González y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. EFE

(foto) (vídeo)

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