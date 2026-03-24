Miércoles, 25 de marzo de 2026

Madrid, 24 mar (EFE).-

IRÁN GUERRA.- Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el pleno del Congreso para explicar la posición del Ejecutivo contra la guerra en Irán e informar de las medidas adoptadas para combatir sus efectos en un ambiente político marcado por la convocatoria de elecciones en Andalucía.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Sevilla.- Los partidos se preparan ya para afrontar la precampaña en Andalucía mientras quedan incógnitas por despejar como la de cuándo saldrá María Jesús Montero del Gobierno para centrarse en esta carrera, quién será el candidato de Vox, si habrá unidad a la izquierda del PSOE y cuáles serán los asuntos que centren la contienda.

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CASTILLA Y LEÓN GOBIERNO.- Valladolid.- El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abre este miércoles con Vox la ronda de negociaciones para facilitar su investidura como presidente de la Junta.

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CÁNCER MAMA.- Barcelona.- Técnicas de reconstrucción mamaria, radioterapia adaptada al riesgo de cada paciente y ensayos sobre nuevos fármacos son algunos de los asuntos que abordan expertos reunidos en Barcelona en el EBCC15, el mayor congreso europeo sobre cáncer de mama.

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MEDIO AMBIENTE.- Málaga.- La XIII Conferencia Iberoamericana de ministros de Medio Ambiente y Clima aborda en Málaga asuntos como el despliegue de sistemas de alerta temprana en situaciones como una dana, la evaluación de riesgos a consecuencia del cambio climático o la gestión sostenible del agua.

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IRÁN GUERRA.- Madrid.- El consejero delegado de Octopus Energy España, Roberto Giner, considera en una entrevista con EFE que el despliegue renovable de los últimos años está permitiendo a España hacer frente "con cierta solvencia" al impacto energético de la guerra en Irán.

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TIEMPO SEMANA SANTA.- Varias ciudades.- La Agencia Estatal de Meteorología comienza a publicar a partir de este miércoles una predicción especial diaria con hasta siete días de alcance para orientar sobre la evolución meteorológica en toda España durante la Semana Santa, periodo tradicional de vacaciones en el que se concentran numerosos desplazamientos de ciudadanos.

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TIEMPO BORRASCA.- Santa Cruz de Tenerife.- En su séptimo día de impacto sobre Canarias, la borrasca Therese se desplaza este miércoles hacia La Palma, isla donde se ha activado un aviso de nivel naranja (riesgo importante) ante el pronóstico de que puede descargar más de 120 litros de agua por metro cuadrado en el curso de doce horas.

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ACCIÓN SINDICAL.- Madrid.- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, presentan su "Propuesta sindical unitaria", donde analizan las medidas de vivienda, despido y contrato a tiempo parcial, así como la Ley de Diálogo Social y Negociación Colectiva que plantean.

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NATURALEZA CABÁRCENO.- Cabárceno (Cantabria).- Tras cumplir 35 años en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, su veterinario jefe, Santiago Borragán, mira de reojo a la jubilación y tiene claro que hay algo que no ha cambiado en todo este tiempo: la ilusión con la que sigue afrontando un proyecto al que ha dedicado toda su vida.

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PREMIOS NADAL.- Marratxí (Baleares).- Gala de entrega de los IV Premios Fundación Rafa Nadal.

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REAL OVIEDO.- Oviedo.- El Real Oviedo cumple este jueves su primer centenario en un momento agridulce para el club carbayón que, tras regresar a la élite del fútbol español un cuarto de siglo después, ve muy comprometida su permanencia en Primera División.

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TEATRO MUSICAL.- Montilla (Córdoba).-La actriz Carmen Morales y el director Juan Carlos Rubio presentan 'Inolvidable' la obra de teatro musical dedicada a Rocío Dúrcal, de la que se conmemora el vigésimo aniversario de su fallecimiento, y que estará protagonizada por su hija.

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SALÓN VINO.- Almendralejo (Badajoz).- Acto de inauguración del 25º Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura (VINAC), con más de 60 expositores, al que asiste la presidenta de la Diputación pacense, Raquel del Puerto, y el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán.

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