El PP tacha al CIS de "fábrica de bulos" del PSOE y el Gobierno replica que la sociología no es una ciencia exacta

El PP considera que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), bajo la Presidencia de José Félix Tezanos, se ha convertido en una "fábrica de bulos" al servicio del PSOE, a lo que la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respondido subrayando que la sociología "no es una ciencia exacta" y que siempre tiene "margen de error". El debate ha tenido lugar este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde el portavoz adjunto del PP, Alejo Miranda, ha cuestionado las encuestas preelectorales del CIS "tras fallar a favor del PSOE en las elecciones de Madrid, Castilla y León, Andalucía, municipales, generales, gallegas, vascas, catalanas y ahora las europeas, con nueve puntos de desvío". A su juicio, "la credibilidad del CIS es un bulo" que ni el PSOE se cree, pero ha añadido que Tezanos "no falla", sino que "obedece a su amo hasta convertir el CIS en una calculadora de los intereses socialistas". "Si existe una máquina del fango, usted (Pilar Alegría) es la portavoz, y el CIS es una fábrica de bulos que tienen a su servicio", ha subrayado. CON ALVISE LO CLAVÓ Frente a ello, la ministra Portavoz ha pedido respeto para los más de 80 profesionales que trabajan en el CIS y ha admitido que la sociología "no es una ciencia exacta" y que hay "margen de error". Eso sí, ha destacado que el CIS "publica las tripas" de sus sondeos, algo que no hacen las encuestadoras privadas en las que el PP "deposita sus esperanzas y luego les viene el chasco", y que sí acertó al ver el apoyo de Se Acabó la Fiesta (SALF) en las últimas europeas. "Hubo algo que acertó claramente: que se nos presentaba un grave problema de las hidra de las tres cabezas. Su problema no es el CIS, es Vox y Se Acabó la Fiesta, esa hidra de las tres cabezas que se mueve perfectamente en el lodo y, como ustedes se descuiden, van a terminar devorados". LAS RESPUESTAS A LA PRENSA También desde el PP han acusado a la ministra socialista de utilizar las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en beneficio de su propio partido. En concreto, ha sido la senadora del PP, María Salom, quien le ha reprochado a Alegría que durante las ruedas de prensa del Consejo aproveche para hacer un "mitin del PSOE" y "confunda la Moncloa con Ferraz". Salom ha hecho referencia a los dos expedientes sancionadores que la Junta Electoral Central (JEC) ha dirigido a la Portavoz del Gobierno por criticar a la oposición desde el Palacio de la Moncloa, cuando los poderes públicos están obligados por ley a guardar neutralidad y le ha cuestionado a Alegría que cómo pensaba pagarlo, si "de su bolsillo" o si se lo iba a "endosar" al Gobierno. Ante esto, la portavoz del Gobierno ha reivindicado su labor advirtiendo que "no va a cesar" ni en su papel ni en su responsabilidad como portavoz del Ejecutivo explicando la acción del Gobierno y "respondiendo a las preguntas de los periodistas". Asimismo, Alegría ha aprovechado su turno de réplica para enumerar ante la senadora 'popular' algunas declaraciones por los portavoces de los gobiernos presididos por el PP durante las ruedas de prensa posteriores a los consejos de gobierno de las Comunidades Autónomas con críticas hacia el presidente Pedro Sánchez. "¿Estas declaraciones sirven para informar?", ha cuestionado, para posteriormente pedir a la bancada 'popular' menos crítica.

