Cañas (Cs) pide votar pensando en Europa porque "esto no va de Sánchez o de Feijóo"

El candidato de Cs a las elecciones europeas, Jordi Cañas, ha pedido que los españoles voten este domingo pensando en Europa, porque "esto no va de Sánchez o de Feijóo; que no va de su futuro: va de todos los ciudadanos". Lo ha declarado a los periodistas tras votar a las 9.35 en Barcelona, en el Centre Cívic Convent de Sant Agustí, donde ha afirmado que es un día muy importante para los próximos 5 años (período para el que se elige) pero también para "los próximos 20". También ha llamado a la participación de los españoles destacando que en las europeas "cada voto vale lo mismo" y que eso lo convierte en voto especialmente útil. El cabeza de lista ha instado a enfocar el voto en "qué se va a hacer" en Europa, y por eso ha apoyado el lema de campaña del Parlamento Europeo, 'Usa tu voto'. "No es un voto de generales, es un voto de elecciones europeas", ha reiterado Cañas.

Compartir nota: Guardar Nuevo