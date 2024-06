Asens avisa al PSC de que no dé "por descontado" el apoyo de los Comuns para investir a Illa

El candidato de los Comuns a las elecciones europeas, Jaume Asens, ha avisado al PSC de que no dé los "por descontado" el apoyo de su partido a la investidura del candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, como presidente catalán. "No estaremos en un Govern que defienda proyectos antagónicos a nuestro programa electoral", ha afirmado en una entrevista de este viernes en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, donde también ha admitido que una investidura de Illa con los votos de los Comuns es una hipótesis plausible, no como el apoyo de Junts. Y respecto al papel de los republicanos, ha indicado que "suena bien la música propuesta por ERC" pero aún no han trasladado una propuesta concreta, en referencia a sus condiciones para apoyar una investidura --una nueva financiación para Catalunya y avanzar en el referéndum--, por lo que ha propuesto establecer una mesa de negociación y ver hasta que punto son viables, textualmente. "CANTOS DE SIRENA" JUNTS-PP En otra entrevista de este viernes en 'Vilaweb', Asens ha alertado de "los cantos de sirena que a veces hace Junts al PP" cuando no descartan apoyar un Gobierno del PP con Vox, y ha pedido ponerse de acuerdo para contener a la derecha y extrema derecha españolas. "Debemos encontrar momentos de lealtad entre nosotros, sobre todo para proteger nuestras instituciones de autogobierno, nuestra cultura, nuestra lengua", así como para avanzar en una solución política del conflicto catalán, textualmente, ha propuesto el dirigente de los Comuns.

