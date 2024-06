Ribera cree que el juez que cita a Begoña Gómez se salta la práctica habitual en campaña electoral: "Es muy burdo"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones europeas de este domingo, Teresa Ribera, considera que el juez que ha decidido citar a declarar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se salta la pauta habitual de no tomar ninguna decisión que pueda interferir en una campaña electoral y, aunque evita hablar de prevaricación, señala que lo que está sucediendo es "muy burdo". Además, Ribera ve relación entre las decisiones que ha tomado el juez en el caso que afecta a Gómez y la falta de renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acumula un retraso de más de cinco años y que achaca al Partido Popular, según ha indicado en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press. En este sentido se pregunta "qué mensaje se manda cuando no se cuida esta renovación" y añade: "Nos encontramos estas decisiones que contrastan con lo que viene siendo práctica habitual hasta la fecha". "SORPRENDENTE Y RARO" Ribera también considera que el juez que instruye la causa se salta la recomendación del Tribunal Supremo de "no hacer prosperar causas en función de noticias de prensa no contrastadas", según ha afirmado e insiste en que es "sorprendente" y "raro" que tome la decisión de llamar a declarar a Gómez como investigada a solo cinco días de las votaciones "sin haber tomado testimonio a los testigos". Ribera ha sido cuestionada sobre este asunto, después de que en la tarde del martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enviase una nueva carta a los ciudadanos, después de conocer la decisión del juez, en la que señalaba que se estaba intentando interferir en el resultado de las elecciones y apuntaba hacia PP y Vox. Ribera ha evitado concretar si a su juicio el juez tiene interés electoral a favor de estas formaciones políticas pero ha acusado al director de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez de "jactarse, todo ufano" de lo que había ocurrido. SE LES VOLVERÁ EN CONTRA Para Ribera es "bastante lamentable" y piensa que "se volverá en contra" de quienes piensan que este asunto es el centro de atención de los ciudadanos, cuando a su juicio hay que resolver problemas y no "enturbiar" y generar "dudas" sobre las instituciones. "La sociedad española no se merece esta campaña constante de cuestionamiento, irritación, polarización y ruido para esconder la realidad, que ha habido un resultado electoral el 23J distinto al que pensaban", ha señalado. Al ser interrogada directamente sobre si el juez está prevaricando, ha afirmado que quiere ser "extraordinaramiente prudente" al respecto pero sí ha indicado que lo ocurrido le parece "muy burdo". No obstante señala que las instituciones merecen respeto y todos los que forman parte de las mismas deben cuidarlas.

Compartir nota: Guardar Nuevo