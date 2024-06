López Miras afirma que la carta de Pedro Sánchez "merece una respuesta contundente el próximo 9 de junio en las urnas"

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha considerado que la nueva carta a la ciudadanía publicada este martes por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "merece una respuesta contundente el próximo 9 de junio en las urnas". López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la nueva carta a la ciudadanía publicada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que tachó de "zafio montaje" las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, que atribuye a "asociaciones ultraderechistas". Para López Miras, "esto es más de lo mismo" y ha precisado que, en lo que él coincide con esa carta de Sánchez es que, el próximo 9 de junio, "los españoles tienen que dar una respuesta contundente" a esa misiva. A su juicio, Sánchez "no puede esconderse más", y ha insistido en que "esto no ha pasado en la historia de la democracia", ya que "nunca, jamás, la pareja, el cónyuge o la esposa del presidente del Gobierno ha estado imputada por corrupción". En este sentido, ha apuntado que Gómez está "investigada porque ha recomendado empresas que luego su marido, como presidente del Gobierno, ha regado con dinero público y ha financiado con dinero público". "Será el juez el que tenga que decir si esto es un delito; yo no soy la parte acusadora", según López Miras, quien sí ha considerado que "alguien tiene que dar explicaciones". En su opinión, "las explicaciones no pueden ser una carta" y ha criticado que publicar dos cartas en un mes le parece que es "reírse de los ciudadanos". "Y creo que esa carta sí merece una respuesta, una respuesta contundente el próximo 9 de junio en las urnas", ha concluido.

