Yolanda Díaz anticipa que va a volver a subir el salario mínimo y reducir la jornada laboral

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este martes en Oviedo el apoyo para Sumar en las próximas elecciones europeas del 9 de junio, remarcando que en estos comicios "no hay voto útil" sino que "todos los votos suman". "En estas elecciones todos los votos computan, no hay voto útil, todos los votos suman, hasta del pueblín más pequeño de Asturias todos los votos van a la misma saca", ha apuntillado en declaraciones a los medios durante un paseo por la capital asturiana junto al portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, y el coordinador general de IU de Asturias y consejero Ordenación de Territorio del Principado, Ovidio Zapico. Así, ha pedido dar la confianza a Sumar a quienes "quieren seguir subiendo el salario mínimo" y para que las cifras de empleo "que son históricas" sigan mejorando. "Estamos ante una reforma laboral que nadie creía en ella y que gracias a Sumar ha salido adelante en condiciones difíciles y que hoy permite que tengamos 21,3 millones de personas trabajando. Recuerden ustedes aquella España en la que soñaba Mariano Rajoy, que soñaba con la España de los 20 millones de ocupados. Pues bien, gracias a las políticas que despliega su mar en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hoy tenemos 21,3 millones de personas trabajadoras", ha destacado. Igualmente, ha confirmado que se reunirá con todos los presidentes autonómicos, desde el andaluz Juan Manuel Moreno hasta el asturiano Adrián Barbón, y ha aprovechado para anticipar que va a volver a subir el salario mínimo y reducir la jornada laboral. "Le pido a la gente progresista asturiana que nos dé la confianza, que vaya a votar el 9 de junio con una papeleta, la de Sumar, para darle fuerza a Sumar como hicieron el 23 de junio y que sigamos ganando derechos. ¿Para qué? Para volver a subir el salario mínimo, para reducir la jornada laboral. Esto se llama Sumar. Lo estamos haciendo. He tenido la mesa de diálogo la semana pasada y lo vamos a hacer, ya se lo anticipo. Pero hay que darle fuerza a Sumar, hay que votar a Sumar", ha remarcado. FEIJÓO Y MOCIÓN DE CENSURA Además, durante su estancia en Oviedo han respondido a preguntas sobre la posibilidad de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presente una moción de censura. "Yo conozco muy bien a Feijóo, España lo conoce ahora y su torpeza política no tiene precedentes", ha señalado. "En el caso de que lleve adelante esa pretensión de una moción de censura, pues efectivamente la va a volver a perder", ha añadido Díaz, que considera que el liderazgo de Feijóo "se apaga" y que va a volver a "perder" las elecciones, como ocurrió en julio. ZAPICO REPROCHA QUE RIBERA "NO HA SIDO JUSTA CON ASTURIAS" En la atención a medios también han intervenido Gaspar Llamazares y Ovidio Zapico, quien ha reprochado a la vicepresidenta tercera y cabeza de lista socialista, Teresa Ribera, que "no ha sido justa con Asturias". "Nunca ha tenido empatía con Asturias", ha afeado, haciendo referencia a la transición energética o la pesca. Además, ha recriminado al número 7 del PSOE, el asturiano Jonás Fernández, que haya sido un eurodiputado "más pendiente de los intereses de los lobbies que de levantar la voz en defensa, por ejemplo, de los pescadores, que siempre ha estado mudo". Así, Zapico dice estar "seguro" de que el voto tradicional de la izquierda en Asturias irá para la candidatura de Sumar. En la misma línea, Llamazares aspira a que haya "una mayor influencia por parte de la izquierda dentro de los zurdos".

