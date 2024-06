El PP desdeña las explicaciones de los cargos de Transportes en el Senado y adelanta que citará a Puente próximamente

El PP ha criticado las explicaciones que han ido realizando los diferentes altos cargos del Ministerio de Transportes en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', avanzando que usará su mayoría absoluta para citar próximamente al ministro del ramo, Óscar Puente, para que "dé la cara" sobre este asunto. Así lo ha adelantado el senador del PP por Murcia Francisco Bernabé durante la sesión de la comisión de investigación de este martes que acogía la comparecencia del presidente de ADIF, Ángel Contreras. "ADIF y el Ministerio de Transportes se han convertido en una inmensa cloaca de corrupción", ha denunciado. Durante su intervención, el senador del PP ha acusado a los socialistas de tener un "cadáver putrefacto" de corrupción, ya que a su juicio, "no se sostiene ni un solo segundo más". De esta manera, el PP ya ha adelantado que llamará próximamente a declarar a Óscar Puente a esta comisión de investigación, aunque la Mesa de la comisión, en la que los 'populares' tienen mayoría absoluta, tiene que fijar el día concreto. YA HAN DECLARADO VARIOS CARGOS DE TRANSPORTES Este mismo martes el presidente de ADIF, Ángel Contreras, ha negado cualquier tipo de amaño en las adjudicaciones de los contratos del ente administrativo y ha limitado su relación con el exasesor ministerial Koldo García a un plano "social". Pero Contreras no ha sido el único cargo vinculado a la cartera de Transportes en pasar por la comisión. La semana pasada desfilaron por ella el jefe de personal de la entidad pública, Michaux Miranda, y su expresidenta, Isabel Pardo de Vera. En su comparecencia, el jefe de personal de ADIF explicó que el contrato que se realizó desde su departamento con la empresa vinculada a la trama Koldo se realizó porque Puertos del Estado ya había adquirido mascarillas previamente con ellos y los aviones estaban saliendo para España, algo que, según dijo, garantizaba el suministro de este material sanitario. Y por su parte, Pardo de Vera aseguró que no conocía Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama Koldo, antes de contratar con ella la compra de hasta cinco millones de mascarillas. A su vez, dijo que ella no eligió a esta sociedad, sino que solamente firmó la "declaración de emergencia" del contrato en base a sus competencias.

