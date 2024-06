Díaz (Sumar) respeta la decisión del juez de llamar a declarar a Begoña Gómez pero le parece "llamativo" el momento

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Sumar), ha insistido este martes en que respeta la decisión del juez de llamar a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante ha considerado "llamativo" el momento en que se ha hecho público. En un acto en Oviedo, los periodistas le han preguntado a Díaz por el hecho de que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid haya citado a declarar a Begoña Gómez el próximo 5 de julio a las 10.00 horas en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Respeto las decisiones judiciales, todas; en campaña electoral y las que no son en campaña electoral", ha respondido la dirigente del Gobierno central. No obstante, Yolanda Díaz ha declarado que ella tiene formación en Derecho y ha ironizado diciendo que es "cuando menos llamativo" que la citación se notifique precisamente este martes. "A pesar de todas las argucias, nosotros vamos a seguir trabajando para dar una derrota democrática al PP y por eso pido a la ciudadanía que se movilice el próximo 9 de junio y les pido el voto para Sumar", ha zanjado.

