Montserrat pide el voto para un PP fuerte en Europa que obligará al Sánchez a convocar elecciones generales

La cabeza de lista del Partido Popular a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha señalado desde Azuqueca de Henares (Guadalajara) que España se juega mucho el próximo 9 de junio porque si si gana la formación popular, el Gobierno "será aún más débil" y su líder nacional, Pedro Sánchez, no tendrá más remedio que convocar elecciones generales. Según Montserrat, esto es lo que ha pedido hoy su formación, que si se fortalecen en estas elecciones, a Pedro Sánchez no le quedará otra opción que convocar elecciones pues su Gobierno "está en las horas más bajas porque sus socios no le aprueban ninguna ley", ha señalado ante las preguntas de los periodistas sobre las declaraciones realizadas esta misma mañana por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que abría la puerta a una hipotética moción de censura si este domingo la formación del PP sacara una importante ventaja al PSOE. La cabeza de lista del PP a las europeas ha insistido en que la única ley que han aprobado sus socios a Pedro Sánchez es la "infame ley de amnistía" que "entrega la igualdad de todos los españoles a un prófugo de la justicia. Montserrat ha visitado esta tarde una empresa de transporte y logística del Corredor del Henares junto al líder de su formación en Castilla-La Mancha y responsables del partido en la provincia; visita en la que ha resaltado el trabajo realizado por el PP en estas elecciones europeas "pisando" la España real, y ha reclamado "aglutinar el voto" en torno a su partido para defender mejor a toda Castilla-La Mancha. En este sentido, la candidata del PP ha asegurado que su intención es seguir siendo "la voz y defensa" de los transportistas en Europa mientras que el Gobierno de Sánchez y la propia Teresa Ribera "han dado la espalda" al sector de la logística y del transporte. "El PP va a continuar siendo la voz de los transportistas, de los camioneros y del sector logístico en Europa", ha subrayado la candidata, insistiendo en que este sector lo que quiere es seguridad para que no "les ataquen", defendiendo para ellos un teléfono al que poder llamar cuando se sienta inseguro y fondos públicos europeos para que crear áreas seguras, así como rutas bien asfaltadas. En su comparecencia ante los medios, Montserrat ha realizado una clara defensa del sector del campo en Europa poniendo como ejemplo la lavanda de Guadalajara. En esta línea ha señalado que si bien desde la izquierda en Europa se pretendía "criminalizarla" como producto químico, "fue la fuerza" del PP europeo la que consiguió "frenar estas locura de criminalizar" tanto el campo como la lavanda. Tampoco le ha faltado una referencia al vino, otro sector criminalizado desde la izquierda -ha dicho- aludiendo a que si bien el PSOE pretendió que todas las botellas tuvieran la misma etiqueta que tienen las cajetillas de tabaco fueron ellos lo que lo pararon a través de una enmienda. Por todo ello, Montserrat ha vuelto a apuntar que el PP volverá a ser "la defensa del campo y del transporte" en la Unión Europea frente a una candidata socialista como es Teresa Ribera que "los criminaliza y les abandona". A su juicio, solo si el PP sigue siendo la fuerza más votada de Europa será decisiva, ha dicho tras asegurar que "la corrupción ha devorado" al PSOE y exigiendo al Gobierno de Sánchez que de explicaciones a los españoles sobre todo esto, convencida de que los votantes de Castilla-La Mancha "no tragarán" ni con esta corrupción ni con una ley de amnistía que ha entregado la igualdad de todos los españoles a un prófugo de la justicia. Por último ha pedido a los castellanomanchegos aglutinar el voto en torno al PP para continuar defendiendo en Europa esta tierras, su campo y sus transportistas. Por su parte, el presidente del PP en la región, Paco Núñez, ha resaltado el auge del sector logístico en la región, poniendo a Factor5 -la empresa que han visitado- como ejemplo de trabajo, defendiendo el apoyo de las administraciones para que los fondos europeos lleguen a las compañías, y considerando fundamental que Europa esté muy cerca del tejido productivo de esta comunidad para que sus empresarios puedan acceder a los fondos europeos. Núñez ha pedido a todos los castellanomanchegos que el próximo domingo concentren el voto en el PP porque eso permitirá ser "más fuertes" en Europa y que los intereses de Castilla-La Mancha estén "bien defendidos y representados".

