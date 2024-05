Solana cree que el reconocimiento del Estado palestino es "un paso en la buena dirección" pero va a ser "muy difícil"

El ex secretario general de la OTAN y presidente EsadeGeo, Javier Solana, ha considerado sobre el conflicto en Gaza que el reconocimiento del Estado palestino es "un paso en la buena dirección", pero ha advertido de que "va a ser todavía muy difícil". Así, ha abogado por recuperar las negociaciones para dar una solución a la situación. Solana ha participado este jueves en el 34 Encuentro Empresarial Elkargi, que se ha celebrado en el Kursaal de San Sebastián, y en el que también han intervenido el ex primer ministro de Italia, Mario Monti, el catedrático de filosofía política, Daniel Innerarity, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, que ha participado a través de un vídeo. Tras recordar que él ya defendió en 2008 la necesidad de reconocimiento del Estado palestino, se ha felicitado por que "afortunadamente en estas horas parece que hay una voluntad de reconocerlo". En ese sentido, ha incidido en que en las Naciones Unidas "149 países le han reconocido de facto como miembro". A su juicio, "es muy importante que seamos capaces de que en las negociaciones que se van a abrir, sin duda, haya una posibilidad de conseguir una negociación que sea a la última que se hizo" con Bill Clinton como presidente de EEUU. "Iba a ser un exitazo pero desgraciadamente no lo fue porque el negociador fundamental, el presidente de Israel, Isaac Rabin, fue asesinado dos semanas después y no volvieron a retomarse. Deberíamos ser capaces de recuperarlo", ha expresado. UCRANIA Asimismo, se ha referido a la guerra en Ucrania y ha apostado por el "armisticio" como solución porque, tal y como ha subrayado, "cuanto antes dejemos de matar, mejor". Así ha planteado una "solución a la coreana" entre Rusia y Ucrania en la que, como en ambos países asiáticos, "no hay paz, pero es un armisticio". A su juicio, Europa debe ser capaz de "defender la posición que está manteniendo" respecto a Ucrania y ha llamado a los países de la unión a ser "testarudos". "Esta batalla no se puede perder, pero será muy difícil ganarla totalmente porque Ucrania no va a entrar en Rusia", ha afirmado, al tiempo que ha instado a "resolver el problema con sensatez". ELECCIONES Por otro lado, Solana ha destacado que tanto en las elecciones europeas son muy importantes, así como las de Estados Unidos, que lo son además "para el mundo". "Estamos hablando de democracia, de populismo, porque donde realmente donde se va a jugar ese tipo de riesgo es en EEUU", ha advertido. De este modo, ha opinado que "nos jugamos mucho en estas elecciones" y ha alertado de que "la extrema derecha no quiere acabar con Europa, quiere acabar con esta Europa, no está en contra del euro pero sí es verdad que está en contra de unos valores fundamentales de más europeización y Europa tiene q ser más europea, avanzar más por el camino de ser más europea". Además, ha alabado el "esfuerzo extraordinario" que ha hecho España para "europeizarse" y ha destacado que, por ejemplo, sus fuerzas armadas "son más proeuropeas que las francesas", al tiempo que ha incidido en la importancia de "la planificación europea", algo que "no ha ocurrido en la justicia". Por otro lado, ha advertido de que ya no se hable de una economía "globalizada", porque "la globalización está dando pasos atrás y se está dando paso a la geopolitización". Así, ha advertido de que esto tiene "algunos inconvenientes" porque hace que las organizaciones internacionales "sean cada vez menos importantes" y algunas instituciones "están disminuyendo en favor de otros actores". En ese sentido, ha citado el caso de la Organización Mundial del Comercio que, según ha dicho, "prácticamente no existe porque EEUU no quiere que exista". En su discurso, Javier Solana se ha mostrado convencido de que "no estamos en una economía de guerra", aunque ha abogado por hacer "un esfuerzo por potenciar nuestra seguridad". "No creo que vayamos a entrar en guerras mayores porque no hay nada que ganar, no hay deseo de ello y no veo una catástrofe económica que nos lleve a una guerra", ha aseverado. Finalmente, ha instado a que "la unanimidad desaparezca de las decisiones europeas" porque, tal y como ha recordado, "está pendiente la ampliación de la UE y es imposible el avance con derechos de veto". Por ello, ha llamado a "racionalizar bien" esta herramienta. "COMPROMISO MORAL" Por su parte, el ex primer ministro italiano Mario Monti ha opinado que "el compromiso moral de la política europea es clave para afrontar la actual coyuntura". Además, ha alertado de las "amenazas" de la "extrema derecha" pero también de "la extrema izquierda", citando en este último punto al Movimiento Cinco Estrellas de Italia, al tiempo que ha lamentado que la distancia entre los políticos y la sociedad "está aumentando". El filósofo Daniel Innerarity, por su lado, ha advertido también de la evolución de la extrema derecha en Europa y del "riesgo" de su "influencia" en la derecha tradicional que puede llevar "a cambiar el rumbo de las políticas europeas. Por ello, ha considerado que ante estos "desplazamientos ideológicos", es necesario ofrecer a los ciudadanos "propuestas de futuro mejores que las de los administradores del miedo". "Si queremos recuperar el apoyo social, Europa debe ofrecer una protección social acorde con su propia naturaleza", ha añadido.