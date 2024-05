Albares valora "lealtad institucional" de Junta de Andalucía

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha destacado este lunes la "lealtad institucional" de la Junta de Andalucía ante las negociaciones con Reino Unido en torno a Gibraltar y su relación con la Unión Europa tras el 'Brexit', al tiempo que le ha demandado que participe "más activamente" en el desarrollo social de la comarca campogibraltareña, destinando parte de los fondos europeos. En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Albares se ha pronunciado así, poco antes del inicio de su reunión en Madrid con los alcaldes del Campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la comarca para informarles sobre esas negociaciones en torno a la colonia británica. Albares ha explicado que el miércoles pasado ya habló con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para darle información de cómo se van desarrollando las negociaciones. En la reunión de hoy, según ha apuntado, lo primero que hará es trasladar a la Junta y los alcaldes que, en las últimas semanas, "ha habido un acercamiento muy importante de posiciones" que le hacen ser "optimista". "Yo veo que en estos momentos todas las partes implicadas estamos negociando de buena fe y estamos deseando concluir ese acuerdo", ha indicado el ministro, quien ha agregado que aún "no hay una fecha fijada para cerrar el acuerdo, pero hay una aceleración en estos momentos del acercamiento de posiciones y hay una buena fe por parte de todos los que estamos negociando". "Yo espero que pronto, sin poder tener en estos momentos una fecha precisa, podamos anunciar el acuerdo definitivo", ha indicado Albares, quien expondrá al consejero andaluz de la Presidencia y a los alcaldes que se trata de una negociación "muy compleja" porque se trata "prácticamente de inventarse una nueva relación, muy distinta a la anterior". Ha señalado que hay aspectos de la negociación que puede trasladar en la reunión de hoy, pero otros no se pueden desvelar "precisamente para no malograr la negociación y por pura cortesía hacia el Reino Unido". Aspectos cruciales son, según ha recalcado, "la desaparición física" de la verja para garantizar libre circulación de personas y de mercancías, y la garantía absoluta de los derechos de los trabajadores, 15.000 andaluces que todos los días entran a trabajar a Gibraltar. Ha apuntado además que los vuelos procedentes de Madrid y Barcelona podrán usar el aeropuerto de Gibraltar, lo que va a suponer una gran dinamización para el turismo. El ministro ha querido dejar claro que, desde el principio, una de sus "guías en toda la negociación ha sido las aspiraciones" que le trasladaban los alcaldes de la comarca que, al final, son las aspiraciones de los ciudadanos. Ha señalado que el desarrollo social del campo de Gibraltar es también una apuesta importantísima del Gobierno y, por eso, hay un plan de inversión de 840 millones de euros. Ha indicado que él también desearía que la Junta de Andalucía "participe más activamente para alcanzar ese equilibrio social", apuntando que a 31 de diciembre del año 2023, la comunidad autónoma había recibido ya 3.600 millones de euros de los fondos europeos, parte de los cuales se podrían destinar a la zona. "Yo creo que es de justicia que una parte importantísima de esos fondos la Junta los destine al Campo de Gibraltar", ha manifestado José Manuel Albares, que ha agregado que va a pedir a la Junta que "no deje solo" al Gobierno en el desarrollo del Campo de Gibraltar y "sume esfuerzos". El ministro ha insistido en que, en las negociaciones internacionales, "nunca participan las comunidades autónomas", y ha valorado "enormemente la opinión y la guía" que le da la Junta de Andalucía, así como la "lealtad institucional" con la que está actuando. Ha querido dejar claro que está a disposición de hablar con el presidente de la Junta las veces que sean necesarias e incluso está dispuesto a venir a Sevilla para mantener una reunión o a recibirlo en Madrid. "La Junta de Andalucía está perfectamente representada en nuestras negociaciones y está escuchada igual que lo están los alcaldes, y hoy va a ser una nueva oportunidad de sumar esfuerzos y unir fuerzas, que es lo importante en favor de ese acuerdo y del campo de Gibraltar", ha señalado.