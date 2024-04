Illa (PSC) promete destinar hasta el 1% del PIB catalán a universidades e investigación

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, se ha comprometido este lunes a "progresivamente llegar a dedicar" el 1% del PIB de Catalunya al ámbito de las universidades y la investigación. Lo ha dicho en un acto del PSC en la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme en Mataró (Barcelona), junto a la número 2 por Barcelona, Alícia Romero, y al alcalde David Bote, y en el que ha prometido alcanzar esa cifra con un acuerdo con las universidades. El objetivo es tener más estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, algo que debe comenzar en la educación Primaria para que "las chicas que tengan facultades para ser científicas, para ser ingenieras, para ser técnicas, para estudiar carreras tecnológicas, puedan dedicarse". SÁNCHEZ, "ALIADO" DE CATALUNYA El líder del PSC está satisfecho con la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar en su cargo tras cinco días de reflexión: "Estoy contento porque es una garantía de seguir avanzando en lo económico, de seguir progresando, de que España y también Catalunya sigan generando prosperidad". Illa ha dicho que la continuidad de Sánchez es también una garantía de que la política desplegada en torno a Catalunya va a seguir, según él, y ha asegurado que "es una política que ha tenido momentos de dificultad, que ha requerido de decisiones valientes, incómodas muchas veces, duras y difíciles", pero que está dando sus frutos. "Porque creo que, además, va a ser el mejor aliado, Pedro Sánchez y su Gobierno, de Catalunya, porque vamos a seguir contando con él, con su determinación, con su liderazgo, con su valentía", ha concluido. ALÍCIA ROMERO La número 2 por Barcelona, Alícia Romero, ha puesto en valor el trabajo del PSC en el Parlament desde la oposición con la creación de su 'govern alternatiu' y ha señalado la "dicotomía entre la política del barro y la política que ha hecho Salvador Illa en Catalunya". Romero ha defendido que el PSC aprobó los Presupuestos de la Generalitat 2023 porque era bueno para Catalunya, pero ha lamentado que el "Govern incompetente" no ha sacado adelante las inversiones acordadas en las cuentas. "Salvador, necesitamos un Govern valiente, con determinación, con ambición, no como el que tenemos ahora, que no nos ha ayudado en nada en el Tecnocampus", ha dicho Romero, que también es vicepresidenta del Patronat de la Fundació TecnoCampus. Y también ha celebrado que Sánchez anuncie que se queda en el Gobierno: "Hoy lo que gana es la resiliencia, la lucha, los valores de la gente humilde, de la gente de izquierdas".