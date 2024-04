Rechazada la querella de los gemelos Ferrándiz por torturas franquistas en Via Laietana de Barcelona

El Juzgado de Instrucción 3 de Barcelona ha inadmitido la querella de los gemelos Maribel Ferrándiz y José Pablo Ferrándiz, Pepus, por torturas durante el franquismo por su detención el 23 de abril de 1971, tras la que permanecieron arrestados durante 32 días en la Jefatura de la Via Laietana de Barcelona. En un auto consultado por Europa Press este martes, el juez recuerda una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 2012 que señalaba que deben dejarse a un lado los "juicios de la verdad, esto es, aquellos que pretenden una indagación judicial sobre unos hechos, con apariencia delictivos, respecto a los que se sabe que no es posible que el proceso concluya con la declaración de culpabilidad de una persona" porque ha muerto o el delito ha prescrito o ha sido amnistiado. En este sentido señala que el delito de torturas se habría cometido hace 54 años, por lo que estaría prescrito, y recuerda que la imprescriptibilidad de este delito que estipula el derecho internacional se incorporó más tarde a la legislación española, y también tiene en cuenta la amnistía de 1977. Tras conocer el auto, la abogada de Irídia Sònia Olivella ha señalado en declaraciones a los periodistas que la querella se presentó en noviembre de 2023, siendo la segunda querella por torturas del franquismo que llegaba a los juzgados catalanes bajo la nueva Ley de Memoria después de la que presentó el sindicalista Carles Vallejo, que también fue desestimada. Olivella ha criticado que en el auto de este martes el juez "ni siquiera menciona esta ley y mantiene los obstáculos que ya impuso el Supremo en 2012 desatendiendo y contraviniendo el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos". La abogada ha anunciado que recurrirán la decisión ante la Audiencia de Barcelona alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y por vulneración del principio de prohibición absoluta de la tortura: "Agotaremos todas las vías internas, si hace falta llegaremos al Tribunal Constitucional para denunciar una vez más esta impunidad". Otra querella por torturas del franquismo que sí fue admitida es la de Julio Pacheco, que se investiga en el Juzgado de Instrucción 50 de Madrid. CUATRO POLICÍAS DE LA BRIGADA POLÍTICO-SOCIAL La querella, consultada por Europa Press, se dirige en concreto contra el entonces comisario jefe, Vicente Juan Creix; el entonces inspector jefe, Rafael Núñez; un policía presente en los interrogatorios, Atilano del Valle; y uno de los jefes al mando durante la detención, Genuino Nicolás Navales García; los cuatro miembros de la Brigada Político-Social de la Policía Nacional en Barcelona. Firmada por la abogada de Irídia, Laura Medina, la querella expone que en el momento de la detención conjunta los gemelos tenían 17 años y, a la vez que ellos, fueron arrestados al menos otros 20 miembros más del PCE-I junto a los que más tarde fueron procesados y enviados a prisión provisional por asociación ilícita y propaganda ilegal en una causa que después se amplió para añadir el delito de insulto de obra a fuerza armada y delito de rebelión militar. En el momento de la detención estaba en vigor el décimo estado de excepción que dictó el franquismo, lo que implica que no había limitación temporal a las detenciones, y la abogada remarca que "la certeza de saber que podían estar detenidos de forma indefinida causó una profunda angustia y sufrimiento" a los gemelos Ferrándiz. Durante el arresto fueron sometidos a "tortura física y psicológica con la finalidad de extraerles información sobre la militancia política de otras personas del Partido Comunista de España-Internacional y de su organización", que en el caso de Pepus se repitieron más de 50 veces, afirma la querella. MÁS DE UN AÑO EN PRISIÓN Después de estos 32 días de arresto, los hermanos Ferrándiz pasaron un año y dos meses en prisión provisional --Maribel en Trinitat Vella y Pepus en La Modelo-- y su causa fue archivada por el Tribunal de Orden Público (TOP) en junio de 1976. La querella también hace referencia a una detención previa a Pepus Ferrándiz, en diciembre de 1970 (tenía 16 años), vinculada a la difusión de propaganda que el franquismo consideraba ilegal: a raíz de este arresto fue interrogado durante dos días y al tercero fue llevado ante el TOP, que ordenó su ingresó en la cárcel La Modelo, donde estuvo siete días, dos en aislamiento.