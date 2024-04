El presidente del Cabildo grancanario dice que las maniobras de Marruecos proyectan una "sombra bélica" sobre las islas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha mostrado este martes su rechazo a las maniobras militares programadas por la Marina Real de Marruecos frente a la costa del Sahara Occidental al considerar que "suponen una acción desestabilizadora" para Canarias y proyectan una "sombra bélica" sobre el archipiélago que vive de "su tranquilidad y del sector estratégico del turismo". Morales incidió en que la zona del noroeste africano y Canarias en especial "necesitan acciones de paz y huir de cualquier mensaje de militarización", según ha informado el Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa. Además ha criticado que la "demostración de fuerza naval de Rabat añade una innecesaria tensión al clima que se vive en el conjunto del Sahel, banda geográfica que comienza en el Sahara y abarca partes de países como Senegal, Burkina Faso, Mauritania, Nigeria, Chad o Sudán, un territorio marcado por la inestabilidad social y política", lo que le consideró lo "convierte en un semillero de inmigración forzada, repetición de ciclos de pobreza, terrorismo y disputas" entre potencias militares y económicas. Ante este "afán militarista del Reino de Marruecos", Morales ha solicitado al Gobierno de España información "constante y previa de todas las decisiones que se conozcan en esta zona y que afecten a Canarias", ya que consideró que su actuación en esta ocasión "no ha sido diligente, ni crítica por las repercusiones negativas para Canarias". Por otro lado, Morales expuso que los ejercicios navales suponen "una nueva vulneración por parte del Reino alauita del espíritu y la letra de las resoluciones de la ONU acerca del Sahara Occidental", que recogen que se trata de una "zona pendiente de descolonización a través de un referéndum de autodeterminación". Sin embargo, apuntó que pese a este "claro marco legal internacional, Marruecos ha decidido desplegar unas maniobras inéditas" por su localización y su duración, ya que se prevé que estén durante tres meses. Añadió que la decisión del despliegue trascendió unos "días después de que la Abogacía General de la Unión Europa instara a la anulación del acuerdo pesquero alcanzado entre Bruselas y Rabat en 2019, precisamente con el argumento de las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental no fueron tratadas de forma separada y distinta del Reino de Marruecos, por lo que, según la Abogacía, supone que el Consejo no respetó" el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. De todas formas, Morales expuso que estas maniobras convierten a Canarias "en una pieza demasiado cercana" a los movimientos que protagoniza Marruecos en beneficio de sus intereses económicos, políticos y expansionistas en lo que atañe al Sahara Occidental, además de ir "contra la voluntad de paz de un territorio de integración, solidaridad y respeto a la justicia internacional como siempre lo han sido las islas, históricamente alineadas, por añadidura, con los movimientos antibélicos".