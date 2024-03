Montero augura que Morant será la primera presidenta de la Generalitat tras un "breve paréntesis" del actual gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado hoy la "ilusión" que le hace que, por primera vez en la historia, la Comunitat Valenciana vaya a tener una presidenta -en referencia a Diana Morant-. "Y lo vamos a hacer el partido unido, junto más que nunca, y haciendo del gobierno que hay en la Generalitat un breve paréntesis que va a durar muy poco", ha destacado. Así se ha pronunciado Montero durante su intervención en el congreso que está celebrando el PSPV-PSOE en Benicàssim (Castellón), en el que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido proclamada nueva secretaria general del partido. Montero ha recordado el mandato de Ximo Puig, asegurando que estarán "eternamente agradecidos" en España "porque desde aquí se combatió con contundencia y con éxito una de nuestras principales pandemias, pero sobre todo desde aquí hemos aprendido el valor, la garantía de los servicios públicos, del respeto, de la tolerancia y hoy también aprendemos el valor de la unidad y de la generosidad, que ojalá todos la tengamos cuando nos llegue el momento". La ministra de Hacienda ha calificado de "impresentables" los primeros días del gobierno actual de la Generalitat, "pues fue Mazón el que por primera vez abrió la puerta en el gobierno autonómico a hacer una alianza con la ultraderecha". "A partir de ahí, hemos sido las mujeres las que vivimos con mayor miedo y temor la llegada de esta fuerza reaccionaria porque sabemos que con ellos nosotras perdemos y con el PSOE tenemos garantía de avance, igualdad , visibilidad, empoderamiento, que es a lo que aspiramos las mujeres", ha añadido. Al respecto, Montero ha recordado que tanto Puig como Morant lamentaban la "tristeza" que supone cuando "uno ni siquiera entiende por qué hay que tener una memoria democrática que permita no reproducir los errores del pasado, pero el señor Mazón va a entrgar lo que haga falta para mantenerse dentro del Palau". "Van a entregar los derechos de las mujeres, de los trabajadores y del resto de personas que necesitan de la intervención pública porque solo entienden una manera de hacer política, como sólo entienden una manera de gestionar la economía, que ellos hacían a base de recortes y de cargar sobre la espalda de la clase trabajadora los esfuerzos de ajuste de las crisis". "VOLVER A RECUPERAR LA ILUSIÓN" Montero ha manifestado la "ilusión" que le hace y lo que le "emociona" que una mujer como Diana Morant sea la responsable de "ir transitando durante estos tres años para en las próximas elecciones ser capaces de volver a recuperar la ilusión y la confianza de los ciudadanos". "Comparto con Diana Consejo de Ministros y el sentido de la responsabilidad llevada a su extremo, pues quiere que todo salga perfecto, es una mujer integradora que entiende que la importancia no es individual, sino siempre del colectivo. Es una ingeniera que decidió estudiar una profesión que le estaba prácticamente prohibida a las mujeres, que reconoce su pasado para afirmar por qué son importantes las políticas socialista que hoy la traen aquí, una mujer con talento, lista como el hambre, rápida y que, sobre todo, ha decidido poner su vida, su tiempo y su trabajo al servicio de los valencianos", ha dicho. Así, la ministra ha explicado que le hace "ilusión que, por primera vez en la historia, la Generalitat Valenciana vaya a tener una presidenta. "Y lo vamos a hacer posible desde el cariño, el progreso y la innovación que ella representa en su cartera y en su vida cotidiana, desde la apuesta por la esperanza y por el futuro", ha subrayado. "Y lo vamos a hacer el partido unido, junto más que nunca, haciendo del gobierno que hay en la Generalitat un breve paréntesis que va a durar muy poco, y vamos a volver a conquistar el futuro de manos de una mujer buena, sensible y que tiene a España dentro de su corazón pero, sobre todo, siente, late, vibra con su tierra, y su tierra va a conseguir en los próximos años las mejores cotas de bienestar y de igualdad", ha manifestado. Durante su intervención, Montero ha destacado que este "no es un congreso cualquiera" porque el PSPV es "un proyecto más importante para el conjunto de España" por la "pluralidad y diversidad" de los socialistas valencianos. "Me gusta el socialismo mediterráneo, me gusta cómo huele ese mar, ese crisol de culturas", ha dicho. "UN PSOE MÁS VIVO QUE NUNCA" Ha llamado a que el PSOE esté "más vivo que nunca" a pesar de estar en la oposición tras unos "vergonzosos" pactos de gobierno, y ha defendido que "España es mucho más que Madrid" y que el PSOE es capaz de entender "un país complejo", algo que ha relacionado con el "soplo de aire fresco" de la etapa de Ximo Puig como 'president' de la Generalitat. "Las políticas valencianas han sido inspiración y referencia y copiadas por otros territorios", ha aseverado, y ha destacado la "generosidad" de Puig al dar un paso al lado en la ejecutiva para "coger el relevo del trabajo realizado para llegar más lejos". Al margen del PSPV, la vicesecretaria general del PSOE ha augurado que las próximas convocatorias electorales en Euskadi, Catalunya y la UE permitirán "vivir la primavera del socialismo". "Este proyecto tiene que ser una realidad en Ucrania, en Gaza, en cada lugar del mundo donde hay personas que sufren", ha reivindicado en otro punto de su discurso. También ha felicitado al nuevo secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ya que esta federación también celebra este fin de semana su congreso, y ha alabado al expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, por "dejarse la piel" por hacer de esta comunidad "un lugar de progreso".