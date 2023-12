Un documental de los cuidadores de enfermos de alzhéimer gana el Festival de Torrelavega

Torrelavega (Cantabria), 17 dic (EFE).- La cinta "París 70", del realizador Dani Feixas, un trabajo que pone en valor el papel de los cuidadores de enfermos de alzhéimer, en un relato que combina emoción y ternura, se ha proclamado triunfador del Festival de Cortometrajes de Torrelavega (Cantabria).

El documental, nominado a los Premios Forqué y lo es también para los Goya, se ha hecho con la Estela Dorada del jurado a mejor cortometraje, dotada con 5.000 euros; además, sus protagonistas Alain Hernández y Luisa Gavasa se han llevado los galardones de mejor actor y mejor actriz, según una comunicado de la organización del certamen.

Por su parte, el realizador cántabro Nacho Solana recibió en la gala que se produjo la noche de este sábado el premio Américo Gutiérrez a la mejor dirección, dotado con 1.500 euros, por su trabajo “Después de…”.

Además, “Ava”, cortometraje dirigido por Mabel Lozano y patrocinado por el Ayuntamiento de Santander (rodado parcialmente en la localidad), recogió la Estela dorada a mejor cortometraje documental.

El ganador de la sección Dobra, correspondiente a los trabajos de Cantabria y dotado con 2.000 euros, fue para “Fairgame. 90 minutos con el Rifle”, dirigido por Caque Trueba y Juan Trueba, que ya recogieron la Estela dorada por el mismo reconocimiento en la edición de 2019 del festival por su trabajo “Abuelo”.

El palmarés lo completan 'To bird or not to bird', dirigido por Martín Romero, con la Estela dorada al mejor trabajo de animación (1.500 euros), y la Estela dorada del jurado joven, también de 1.500 euros, fue para "Tu tijera en mi oreja", de Carlos Ruano y protagonizado por Miguel Ángel Muñoz y Kuni Tomita.

El público de ese festival Torre en Corto dio con sus votos la Estela dorada al mejor cortometraje, dotada con 1.500 euros, a "Actos por partes"', de Sergio Milán. EFE

