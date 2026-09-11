España

Capacidad de los embalses en España este 11 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
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España mantiene sus reservas de agua al 62,58 % de su capacidad este viernes 11 de septiembre, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la captación hídrica resultó bajó en comparación con la última semana.

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Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la administración de los recursos hídricos en el país.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: viernes 11 de septiembre de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 35.073 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 62,58 %.

Variación de hace una semana: -802 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,43 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.636 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 58,23 %.

Estado de los embalses peninsulares

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 72,25%.

Aragón: 50,50%.

Asturias: 64,47%.

C. Valenciana: 40,80%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,98%.

Castilla-La Mancha: 59,48%.

Cataluña: 69,23%.

Comunidad de Castilla y León: 57,55%.

Extremadura: 66,91%.

Galicia: 62,02%.

Murcia: 25,00%.

Navarra: 36,21%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

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Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

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