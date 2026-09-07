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Carlos Cervantes, experto en cerveza, enseña a cómo tirar una de botella como si fuera de barril: “Sólo puede tocar la boca de la botella”

El cervecero explica el método más efectivo y que mejor simula ese resultado de tirador, porque se “agua” el proceso

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Carlos Cervantes, experto en cerveza, enseña a cómo tirar una de botella como si fuera de barril: “Sólo puede tocar la boca de la botella”. (Instagram)
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Nada como una caña bien servida con cerveza bien fría. Mejor aún, si va acompañada de una terraza agradable, con la temperatura perfecta y una buena vista como telón de fondo. En España contamos con una amplia y variada cultura cervecera, tanto que incluso tenemos diferentes nombres para llamar a cada formato en distintos lugares del país.

No hay duda que la cerveza ocupa un lugar central en los encuentros, comidas y reuniones al aire libre de los españoles. Sin embargo, muchas personas evitan consumirla porque consideran que les provoca hinchazón, pesadez o malestar estomacal, una reacción que suele asociarse con las variedades artesanales; y con la forma en la que se tira.

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Así, Carlos Cervantes, experto en cerveza, enseña un método para servir una cerveza de botella con una terminación similar a la de barril, con una capa de crema al final y un vertido que busca controlar la salida del líquido. La técnica exige una copa, una botella y un movimiento lento para regular el paso de la bebida.

El secreto está en elevar la botella de manera gradual

El especialista parte de una posición poco habitual: coloca la botella hacia arriba y la copa boca abajo sobre el orificio. Antes de iniciar el servicio, advierte que el procedimiento requiere evitar cualquier contacto entre el líquido y el exterior del envase. “Con cuidado de no tocar la cerveza, la etiqueta. No sería higiénico”, señala. La regla central se resume en una frase: “La cerveza sólo puede tocar la boca de la botella”. De ese modo, la copa cubre la abertura y evita que la bebida roce el recipiente. Luego, hay que dar vuelta ambos recipientes para que la copa quede derecha y la botella comience a elevarse.

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La técnica quiere conseguir asemejarse a tirar la cerveza con un grifo de barril. (Ricardo Rubio/Europa Press)
La técnica quiere conseguir asemejarse a tirar la cerveza con un grifo de barril. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Una vez que la copa está en posición vertical, el truco no consiste en vaciar la botella de inmediato. Cervantes indica que hay que subirla de forma progresiva para que la cerveza empiece a salir. El líquido se desplaza según la distancia entre la boca del envase y el recipiente. “Puedo estar aquí una hora porque si no subo no sale cerveza”, explica. La frase apunta a la importancia de no apresurar el movimiento: la botella debe ascender poco a poco, sin sacudidas y sin volcarla de golpe sobre la copa.

La velocidad con la que se eleva el envase define el control del vertido. “Voy subiendo poco a poco”, detalla Cervantes al describir el paso a paso. La intención es que la cerveza entre en el vaso de manera dosificada y que la espuma se forme durante el proceso. Así, la copa recibe primero el líquido y reserva el tramo final de la botella para completar el servicio.

La crema de la cerveza aparece cuando termina el líquido

El momento final llega cuando la botella ya no tiene cerveza líquida. “Y cuando no queda más cerveza, sale la crema”, plantea el experto. Esa espuma completa la parte superior de la copa y deja una presentación más cercana a la de una cerveza tirada desde un grifo. Para Cervantes, el método permite “aguar” o ralentizar el paso de la bebida, con el objetivo de evitar un vertido brusco. La espuma no se añade como un remate separado, sino que aparece como parte del propio servicio. Ese detalle diferencia la técnica de una forma rápida de llenar el vaso directamente desde la botella.

Una botella de cerveza artesanal vierte líquido dorado en una jarra de vidrio junto a otras botellas en el fondo.
Una botella de vidrio vierte cerveza artesanal en una jarra con espuma sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servir la cerveza en una copa también ayuda a observar su color y la formación de la crema, además de facilitar la liberación de parte de la carbonatación. La inclinación inicial del recipiente y su posterior enderezamiento suelen ayudar a que la espuma se mantenga sin desbordarse. En la propuesta de Cervantes, el contacto limitado a la boca de la botella y la elevación gradual del envase son los dos puntos centrales para reproducir un servido de estilo barril.

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