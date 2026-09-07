España

Los embalses de agua se encuentran al 64,01 % de su capacidad este lunes 7 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Guardar

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 64,01 % de su capacidad este lunes 7 de septiembre.

Esto indica que la retención de este recursos hídrico en el país bajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

PUBLICIDAD

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es de vital importancia debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general de los embalses de España

Fecha: lunes 7 de septiembre de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 35.875 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 64,01 %.

Variación de hace una semana: -495 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,88 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 33.235 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 59,30 %.

Estado de los embalses peninsulares

Los embalses de agua están a su 64,01 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 64,01 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 73,09%.

Aragón: 52,68%.

Asturias: 66,45%.

C. Valenciana: 41,77%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 44,08%.

Castilla-La Mancha: 60,16%.

Cataluña: 71,69%.

Comunidad de Castilla y León: 59,92%.

Extremadura: 67,95%.

Galicia: 64,13%.

Murcia: 25,00%.

Navarra: 39,65%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

PUBLICIDAD

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Cervantes, experto en cerveza, enseña a cómo tirar una de botella como si fuera de barril: “Sólo puede tocar la boca de la botella”

El cervecero explica el método más efectivo y que mejor simula ese resultado de tirador, porque se “agua” el proceso

Carlos Cervantes, experto en cerveza, enseña a cómo tirar una de botella como si fuera de barril: “Sólo puede tocar la boca de la botella”

Receta de la gilda más grande de Dani García: “El truco está en confitar el atún a 60 grados con estas especias”

El cocinero malagueño muestra en su canal de YouTube cómo usar una pieza de ventresca de atún salvaje de almadraba para hacer un entrante XXL con un sabor muy especial

Receta de la gilda más grande de Dani García: “El truco está en confitar el atún a 60 grados con estas especias”

Un estudio revela que este producto reduce la presión arterial en 8 puntos en tan solo 20 días

Una dosis diaria de aceite de menta puede disminuir significativamente el riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cardiovasculares

Un estudio revela que este producto reduce la presión arterial en 8 puntos en tan solo 20 días

Buscan voluntarios en una playa caribeña de Costa Rica para cuidar tortugas marinas en peligro de extinción con todo incluido

La experiencia en el programa ‘Turtle Love’ permite colaborar durante la temporada de anidamiento, entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre, y alojarse en un entorno paradisíaco por menos de 100 euros la noche

Buscan voluntarios en una playa caribeña de Costa Rica para cuidar tortugas marinas en peligro de extinción con todo incluido

Los chefs coinciden en que el mejor método para conservar las patatas es ponerlas lejos de las cebollas y con los ajos cerca

Estrellas Michelin como Jordi Cruz o Begoña Rodrigo aconsejan pequeños detalles que solemos pasar por alto y ayudan a que las patatas se mantengan firmes y sin brotes durante más tiempo

Los chefs coinciden en que el mejor método para conservar las patatas es ponerlas lejos de las cebollas y con los ajos cerca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Banco de España pagará 720.000 euros a una empresa para que haga lingotes y monedas falsas: son reproducciones que los turistas podrán ver en el museo que abrirá en 2028

El Banco de España pagará 720.000 euros a una empresa para que haga lingotes y monedas falsas: son reproducciones que los turistas podrán ver en el museo que abrirá en 2028

Feijóo busca captar votos del PSOE con sus acusaciones contra Marruecos, pero se arriesga a hipotecar sus relaciones con Rabat: “Tenemos aquí una oportunidad”

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia: “Hemos hecho historia”

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

ECONOMÍA

El coste de criar a los hijos condiciona la natalidad: una de cada tres familias pospone o descarta tenerlos por motivos económicos

El coste de criar a los hijos condiciona la natalidad: una de cada tres familias pospone o descarta tenerlos por motivos económicos

Una mayor actividad del Senado dispara el gasto en viajes de sus señorías a un récord histórico de 10,9 millones de euros

Usufructo del cónyuge viudo: cuánto hereda y cómo se calcula su parte de la herencia

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions