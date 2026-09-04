España

Un hombre de 66 años logra sobrevivir nueve meses con un riñón de cerdo

El paciente recibió un órgano humano un año después y se recupera sin secuelas

Los cirujanos Leonardo Riella y Tatsuo Kawai con el paciente Tim Andrews después del xenotrasplante de Andrews en 2025.
Los cirujanos Leonardo Riella y Tatsuo Kawai con el paciente Tim Andrews después del xenotrasplante de Andrews en 2025. ( Kate Flock/Massachusetts General Hospital)
Guardar

En enero de 2025, Tim Andrews recibió un trasplante de riñón un tanto inusual: en vez de un órgano humano, los médicos del Hospital General de Massachusetts utilizaron el de un cerdo. El hombre, de 66 años, pasó nueve meses con este riñón dentro de su cuerpo hasta conseguir un sustituto de origen humano, un hito de la medicina moderna que esta semana se publica en The Lancet.

Los autores detallan que Andrews consiguió sobrevivir durante 271 días con este riñón, genéticamente modificado para adaptarse al cuerpo humano. Durante todo este tiempo, ni siquiera necesitó diálisis. Se trataba del segundo intento de un trasplante de riñón de cerdo a un ser humano realizado por el mismo equipo médico, y el único xenotrasplante (de animales a humanos) documentado en superar la barrera de los dos meses.

PUBLICIDAD

“La escasez de órganos es la mayor crisis que enfrentamos actualmente en el campo de los trasplantes”, ha expresado el autor principal, Leonardo Riella, profesor asociado de cirugía en el Hospital General de Massachusetts. “Sabemos que la mejor opción de tratamiento para los pacientes con enfermedad renal terminal que han desarrollado insuficiencia renal es el trasplante, pero sencillamente no contamos con suficientes órganos humanos para trasplantar de manera oportuna”, ha lamentado.

En este contexto, el xenotrasplante se presenta como una alternativa para resolver esta escasez. En palabras del doctor Riella, serviría como “un puente para sacar a los pacientes de diálisis mientras esperan para un riñón humano y, potencialmente, mientras establecemos soluciones seguras y duraderas a largo plazo, como una terapia de destino en sí misma”.

PUBLICIDAD

Nueve meses sin diálisis gracias a un riñón de cerdo

Antes del caso de Andrews, muchos médicos han intentado sin demasiado éxito que sus pacientes sobreviviesen con órganos procedentes de animales. Según The Lancet, ningún estudio previo ha documentado una supervivencia mayor a los dos meses tras un xenotrasplante: al igual que pasa con algunos órganos humanos, el sistema inmunitario rechaza los cuerpos extraños y, si provienen de animales, las diferencias son mayores y hacen todavía más complejo que el organismo los acepte.

Andrew recibió el órgano genéticamente modificado como parte de una investigación de la FDA de un nuevo fármaco. Tras la operación, el paciente fue sometido a controles de función renal, rechazo, desarrollo de anticuerpos y posible infección de cerdo a humano. El órgano logró funcionar de inmediato: durante la misma intervención quirúrgica, ya era capaz de producir orina.

Los cirujanos trasplantan un riñón de cerdo modificado genéticamente al paciente Tim Andrews.
Los cirujanos trasplantan un riñón de cerdo modificado genéticamente al paciente Tim Andrews, en enero de 2025. (Kate Flock/Mass General Hospital)

Pero los problemas no tardaron en llegar. Dos semanas después, los linfocitos T (células inmunitarias que protegen el cuerpo de infecciones) empezaron a rechazar el riñón. El equipo médico lo resolvió con un tratamiento común de inmunosupresión sin que hubiese repercusiones. Pero las crisis de salud continuaron llegando en los meses siguientes, que fueron resolviéndose sin que el riñón dejase de funcionar.

Aproximadamente seis meses después, tuvieron que cambiar de tratamiento y limitar la medicación inmunosupresora para hacer frente a una infección bacteriana. Fue en ese momento cuando las cosas se torcieron del todo: el xenotrasplante desarrolló lesión microvascular e inflamación hasta progresar a un fallo del órgano. Pasada la barrera de los nueve meses, el daño era ya irreversible y tuvieron que extraer el riñón. El paciente recibió entonces un riñón humano de un donante fallecido. Según la publicación, el injerto funcionó de inmediato y el seguimiento no mostró indicios de sensibilización.

Los médicos recalcan, no obstante, que su estudio trata únicamente el caso de un paciente y que el éxito en el tratamiento de Andrews no puede extrapolarse al público general, pues el hombre recibió atenciones constantes del equipo sanitario que no siempre son posibles. Sí consideran, sin embargo, que “el xenotrasplante de riñón tiene el potencial de proporcionar un soporte prolongado sin diálisis, sirviendo además como puente para un posterior alotrasplante humano”.

Temas Relacionados

Trasplante de órganosDonación de órganosCienciaEstados UnidosEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

El sospechoso huyó en dirección al puerto de Ceuta, el militar logró alcanzarlo tras una persecución por la zona

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

José María Pellejero, barista: “El café no se toma con azúcar. Si se lo tienes que echar es porque es de mala calidad o está muy tostado”

El especialista huye del hábito de añadir azúcar a la bebida en un vídeo de redes sociales

José María Pellejero, barista: “El café no se toma con azúcar. Si se lo tienes que echar es porque es de mala calidad o está muy tostado”

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 4 de septiembre

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 4 de septiembre

La casa de Alfonso Cortina y Myriam Lapique en Mallorca se vende por 40 millones: las imágenes de su interior

La espectacular ‘Villa Cortina’, levantada en primera línea del Mediterráneo, cuenta con 11 dormitorios, 13 baños, piscina infinita y acceso privado al mar

La casa de Alfonso Cortina y Myriam Lapique en Mallorca se vende por 40 millones: las imágenes de su interior

La Policía y la DGT advierten antes de la vuelta al cole: esta es la norma que muchos no cumplen con el Sistema de Retención Infantil

Los trayectos cortos concentran errores que comprometen la seguridad de los menores

La Policía y la DGT advierten antes de la vuelta al cole: esta es la norma que muchos no cumplen con el Sistema de Retención Infantil
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

La Policía y la DGT advierten antes de la vuelta al cole: esta es la norma que muchos no cumplen con el Sistema de Retención Infantil

La llamada a la embajada no frena a Marruecos y otro ministro reclama Ceuta y Melilla: “No retrocederemos ni un palmo de nuestro territorio”

Un problema con los airbag en el contrato retrasa el nuevo ‘renting’ de los nueve coches oficiales para los altos cargos del Banco de España valorados en 980.100 euros

El Gobierno se escuda en que no hay orden directa de Rabat para no culpar a Marruecos a pesar de la presencia de sus militares

ECONOMÍA

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

Un juzgado de Madrid condena a El Corte Inglés a pagar 110.500 euros a una empleada que recibió la incapacidad permanente total tras un resbalón camino al trabajo

Ayuso vs. Sánchez: Madrid planta a Hacienda y llama al boicot de la reforma de financiación autonómica

DEPORTES

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”