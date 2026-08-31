Puente niega un "reproche" de Sánchez al Rey: "Es hacia quienes utilizan la figura del monarca en una crisis"

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado que exista un "reproche" hacia el Rey Felipe VI en las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de una posible visita a Ceuta; remarcando que, de haberlo, "es hacia quienes han querido utilizar la figura del monarca en una crisis migratoria".

"Yo no soy sospechoso de no hacer reproches a Casa Real si considero que hay que hacerlo, pero creo que en las palabras del presidente del Gobierno lo que se encierra es un reproche a los que han querido hacer una utilización de la figura del Rey para un debate político, los que dicen que si ellos fueran presidentes el Rey iría allí", ha señalado Puente este lunes en una entrevista en el programa 'Malas lenguas' de 'La 2', recogida por Europa Press.

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Así se ha expresado después de las declaraciones emitidas esta mañana por Sánchez en las que ha considerado que hay "argumentos y razones suficientes" para que Felipe VI visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014, y ha asegurado que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello.

Ante ello, el ministro ha recordado que "sólo tres presidentes del Gobierno han visitado Ceuta en casi 50 años de democracia". "Adolfo Suárez, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez", ha enumerado, resaltando que éste último lo ha hecho "en cinco ocasiones" mientras que, en sus palabras, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy "sólo fueron en campaña electoral a dar mítines y no en visita institucional".

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"Esta es la realidad, el Rey de España ha visitado una vez Ceuta y lo ha hecho con un Gobierno socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007", ha abundado. En este sentido, preguntado por qué no cree "oportuno" que Felipe VI visitara Ceuta durante los primeros días de agosto tras la entrada masiva de migrantes, Puente ha respondido que, desde el Ejecutivo, no creen que se de "la situación en Ceuta para que el Rey haga una visita".

El ministro ha reiterado que, si bien no sabe si las palabras de Sánchez "encerraban algún reproche", en el caso de hacerlo no tiene "duda" de que "es hacia quienes han querido utilizar la figura del monarca, una vez más, en una crisis política, migratoria y humanitaria como esta".

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Cuestionado también por si considera que hay alguien interesado en politizar o etiquetar políticamente al jefe del Estado, Puente ha admitido que "ese riesgo siempre existe" si bien ha apuntado que cree que "en líneas generales" la Casa Real sabe distinguir "correctamente" el papel del monarca.

NO VE "JUSTO" NI "CONVENIENTE" CONFRONTAR CON MARRUECOS

Al hilo, ha asegurado que Marruecos "ha sido y es un socio muy fiable y necesario" y ha elogiado "la buena colaboración y relación" que existe con el país vecino, descartando como "una tesis completamente descabellada" que la entrada masiva a Ceuta sea fruto de "una operación orquestada" por el país marroquí.

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"Sé que vende mucho para algunos culpabilizar y responsabilizar a Marruecos pero esa no es la posición del Gobierno. Si en este momento no confrontamos con el Gobierno marroquí, no es porque no tengamos autonomía, es que no creemos que sea justo ni es conveniente", ha argumentando, indicando que "el bien" para España "pasa por unas buenas relaciones" con Marruecos.

Así las cosas, ha defendido que "Europa debe contribuir al desarrollo del norte de África" puesto que "esa es la mejor garantía de blindaje de las fronteras": "Ceuta es una de las fronteras más sensibles del mundo porque la diferencia que hay entre la calidad de vida de quienes están a un lado y los que están al otro es tan abismal que es lógico que haya gente que intente legítimamente tener un futuro mejor y eso sólo se puede blindar con desarrollo".

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