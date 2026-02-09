Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

Destrozos materiales tras el paso de la DANA, en el barrio de la Torre (Rober Solsona - Europa Press)

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia ha exonerado una deuda de 73.595,53 euros a una vecina de Albal cuyo endeudamiento se originó tras el cierre de su negocio en 2012 y se agravó en 2024 a raíz de la DANA que afectó al edificio en el que reside. La resolución se enmarca en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, que permite cancelar deudas a personas físicas en situación de insolvencia que actúan de buena fe.

El origen de las dificultades económicas se remonta a la etapa en la que la mujer decidió emprender un negocio de confección e instalación de cortinas. Para ponerlo en marcha solicitó varios préstamos, pero, tras un periodo inicial de actividad, en 2012 tuvo que cerrar debido a las pérdidas derivadas de la crisis económica. A esta situación se sumó un divorcio complejo, en el que su expareja se desentendió tanto del negocio como de las responsabilidades familiares. “Fue el inicio de un declive y un desastre”, recuerda.

Tras el cierre, tuvo que asumir las deudas pendientes y la totalidad de la hipoteca del piso donde vive, cuyo vencimiento se prolonga hasta 2046. Para poder mantener la vivienda solicitó ampliaciones hipotecarias y, durante años, afrontó en solitario los gastos de sus hijos, recurriendo a nuevos préstamos para cubrir necesidades básicas.

La Ley de Segunda Oportunidad

Pese a ello, afirma que siempre trató de cumplir con sus obligaciones. “Siempre intenté encontrar una solución a mis deudas y fui pagando, sobre todo a Hacienda y a la Seguridad Social. Contacté con varios abogados y me dijeron que pagara como pudiera. Fueron unos 13 años de auténtica penuria, muy duros. Suerte que siempre tuve trabajo, aunque con sueldos bajos, porque si no, no estaría aquí”.

En 2020 conoció la existencia de la Ley de la Segunda Oportunidad, pero varios despachos le indicaron que no podía acogerse al procedimiento al ser propietaria de una vivienda, aunque estuviera hipotecada. “Yo no quería dejar mi casa, porque no quería que mis hijos acabaran en la calle”, explica.

Un cáncer de riñón y daños de la DANA

La situación se agravó en 2024, cuando fue diagnosticada de cáncer de riñón. Tras la intervención quirúrgica y un largo periodo de baja laboral, sus ingresos se redujeron de forma significativa, lo que le impidió seguir atendiendo los pagos.

Ese mismo año, la DANA del 29 de octubre provocó importantes daños en su edificio, especialmente en la planta baja y el aparcamiento. “La zona del párking se inundó y el agua permaneció unos dos meses. Es probable que la estructura requiera una importante reparación, lo que supondrá un gasto elevado, además del que ya hemos tenido que realizar para salir adelante”, relata. “Todo fue un desastre y las subvenciones están tardando en llegar, hay bloques con ascensores que no funcionan y edificios con estructuras apuntaladas”.

La abogada que ha llevado el caso, Marta Bergadà, subraya que la mujer “se encontraba en una situación de extrema delicadeza, pero siempre tuvo la intención de cumplir con sus obligaciones, pese a la presión constante de las deudas”. “Más de un año después, hay empresarios que no han podido reabrir sus negocios. A las pérdidas materiales se suma la carga financiera, que se convierte en una mochila insoportable”, añade.

El punto de inflexión llegó a finales de 2024, cuando la mujer decidió iniciar el procedimiento tras encontrar información en internet sobre casos similares. Durante la tramitación, soportó continuas llamadas de empresas de recobro y entidades financieras, que describe como “una auténtica pesadilla”.

Finalmente, el juzgado acordó la exoneración del pasivo pendiente. “Viví todo el procedimiento con mucha incertidumbre, porque nunca me había salido nada bien. Cuando me dijeron que la deuda había sido perdonada sentí un enorme alivio. Me he quitado un peso de encima, sobre todo por mis hijos. No quería que heredaran unas deudas que no eran suyas”, afirma. “Ahora veo el futuro diferente”.