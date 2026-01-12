España

Andrea Ortuño, superviviente del naufragio en Indonesia: “Estoy agradecida de haber vivido lo que viví con mis 4 ángeles”

La mujer de Fernando Martín agradece el apoyo recibido en un mensaje en redes sociales

Operativo de búsqueda de la familia naufragada en Indonesia. (Europa Press)

Tras más de dos semanas de búsqueda por el mar y las costas de Indonesia, las autoridades han concluido la búsqueda de la familia española que naufragó en una excursión en barco durante sus vacaciones navideñas. El operativo ha localizado los cuerpos sin vida de Fernando Martín, de 44 años; su hijo Mateo, de 9 años, y su hija Lía, de 12, pero no ha conseguido encontrar a Quique, de 10 años.

Andrea Ortuño, viuda de Martín y superviviente del naufragio, ha querido expresar al mundo en sus redes sociales el dolor de su pérdida. La mujer ha asegurado que está “con el corazón roto a pedazos”, pero “con el alma llena” por el apoyo y cariño recibido de la población.

Ortuño viajó con su marido y cuatro de sus hijos a Indonesia durante las vacaciones de Navidad. Durante su estancia, la familia subió a un barco turístico que rodea el Parque Nacional de Komodo, Patrimonio Mundial de la UNESCO frecuentado por viajeros. La embarcación, sin embargo, fue golpeada por tres olas seguidas de más de 2,5 metros de altura, un suceso inusual que provocó el naufragio.

“Elegimos ser felices y mejores juntos”

En el accidente, Ortuño logró salvar la vida junto con su hija de 7 años, pero su marido y tres de los niños fallecieron. Ortuño ha señalado en un mensaje en redes sociales que está agradecida por lo que ha vivido con sus “4 ángeles” y que ahora “toca seguir por la mitad del equipo y honrarles” el resto de su vida.

La mujer, que ya ha regresado a Valencia tras haberse suspendido las labores de búsqueda en Indonesia, ha compartido un mensaje en el que afirma refugiarse en su fe católica. “Creo en Dios y me da calma, mucha calma, y sé que ellos ya están en el cielo”, asegura.

Mensaje de Andrea Ortuño en sus redes sociales. (Instagram)

“Con mis hijos he sentido la pureza del amor incondicional y nunca los olvidaré, les hablaré en presente porque ellos serán mi guía”, afirma Ortuño, quien se reconoce “afortunada de vivir un amor real” y asegura que está “locamente enamorada” de su marido, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia C.

Elegimos ser felices y mejores juntos, y lo habíamos conseguido”, reivindica Ortuño. La mujer siente que sus familiares continúan a su lado y espera honrarles el resto de su vida. “Ahora, toca seguir por la mitad del equipo”, dice. La valenciana concluye su mensaje agradeciendo a “todos de corazón” por el apoyo recibido.

Fin a las labores de búsqueda

Las autoridades indonesias han dado por concluidas las labores de búsqueda tras el naufragio del pasado 26 de diciembre. Tras los esfuerzos de rastreo, se han localizado los cuerpos de Fernando Martín y de los dos niños, que fueron incinerados en Indonesia.

Sin embargo, los operativos de búsqueda no han logrado localizar el cuerpo de Quique, menor de 10 años que también pereció en el accidente. De acuerdo con la información facilitada a Europa Press por fuentes familiares, el miércoles la familia ha expresado públicamente su agradecimiento por el esfuerzo mostrado por el Gobierno de Indonesia y el cuerpo diplomático español.

