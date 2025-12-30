La niña valenciana rescatada con vida tras el naufragio en Indonesia se encuentra ya en España

Los familiares de los valencianos que permanecen desaparecidos tras el naufragio de la embarcación en Indonesia han manifestado su “satisfacción” por el refuerzo progresivo de recursos humanos y técnicos en el operativo de búsqueda, el cual se encuentra próximo a concluir su jornada de este martes sin hallazgos importantes, según indicó Europa Press citando fuentes del entorno. Además, las familias han mostrado su reconocimiento a las autoridades locales, voluntarios y entidades privadas que colaboran activamente en la localización de los desaparecidos. Este esfuerzo conjunto estará vigente entre tres y seis días más, según las previsiones transmitidas por los allegados a los medios de comunicación.

De acuerdo con información confirmada por fuentes familiares y difundida por Europa Press, la niña valenciana que sobrevivió al naufragio y fue rescatada el pasado viernes junto a su madre se encuentra ya en España. Ambas llegaron al país tras ser evacuadas del lugar del incidente. Los familiares han pedido expresamente que se respete su privacidad y la de su círculo cercano, dada la delicada situación por la que atraviesan en estos momentos. La repatriación se llevó a cabo mientras aún prosigue la búsqueda del resto de personas desaparecidas.

El naufragio afectó a una familia que viajaba a bordo del KM Putri Sakinah, un barco de madera que cubría la ruta entre la isla de Komodo y Padar, en aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental, según detalló Europa Press. El accidente ocurrió el viernes por la noche y, tras el siniestro, la madre, Andrea Ortuño, y una de sus hijas lograron ser rescatadas con vida. Sin embargo, aún figuran como desaparecidos otros dos hijos de la mujer, su pareja, el entrenador de fútbol Fernando Martín, y el hijo menor de este, fruto de una relación anterior.

El lunes, las familias confirmaron la localización del cuerpo sin vida de la menor de 12 años que también viajaba en la embarcación naufragada, según reportó Europa Press basándose en información de fuentes del entorno familiar. El hallazgo se produjo mientras seguían las tareas de rastreo en la zona del naufragio, lo cual prolonga la angustia entre los allegados que aguardan por noticias del resto de los pasajeros que aún no han sido hallados.

Las familias han reiterado públicamente su agradecimiento a todas las instancias que participan en el operativo de emergencia. Han destacado la implicación de las autoridades locales, la colaboración de voluntarios y el respaldo de empresas e instituciones privadas de la zona. El despliegue de medios humanos y técnicos se ha incrementado con el paso de los días y, según información proporcionada al medio Europa Press, ese esfuerzo se mantendrá en las próximas jornadas conforme el operativo sigue en marcha.

El accidente ha generado peticiones de respeto a la privacidad de los afectados, especialmente respecto a la madre superviviente y la hija rescatada, quienes enfrentan una situación especialmente compleja tras lo ocurrido. Familiares y entorno próximo solicitan que no se ejerza presión mediática sobre ellas ni sobre quienes permanecen a la espera de información sobre los desaparecidos, remitiéndose a la sensibilidad de las circunstancias detalladas por Europa Press.

El incidente marítimo ha movilizado tanto a equipos de búsqueda oficiales como a voluntarios y apoyo privado, ilustrando un dispositivo de emergencia que, según las fuentes consultadas por Europa Press, incluirá operaciones en los próximos días hasta completar entre tres y seis jornadas adicionales de rastreo. El área comprendida entre Komodo y Padar, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, se mantiene bajo vigilancia mientras prosiguen los esfuerzos por encontrar a los desaparecidos.

Según publicó Europa Press, la embarcación naufragada formaba parte de los itinerarios turísticos habituales en la región, transitando una ruta popular entre visitantes. El naufragio, ocurrido al final del día viernes, dejó como saldo inmediato a la madre y una hija rescatadas a salvo, mientras que la desaparición de otros familiares y la confirmación del hallazgo de la menor fallecida marcó la gravedad del siniestro para los afectados y para la comunidad valenciana.

Las familias afectadas han enfatizado su gratitud ante el apoyo recibido tanto de organismos públicos como de la sociedad civil, reiterando su esperanza en el trabajo de los equipos de búsqueda. La evolución del operativo y cualquier avance en la localización de los desaparecidos continúan bajo seguimiento por parte de quienes esperan noticias directas desde la zona del siniestro, tal como transmitió Europa Press a partir de la información facilitada por fuentes cercanas a los protagonistas del trágico suceso.