Estas son las centenas premiadas de la Lotería del Niño 2026

Primer premio de la Lotería del Niño 2026 (RTVE)

El sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño se celebra cada año el Día de Reyes. El 6 de enero muchos españoles esperan una segunda oportunidad después de la Lotería de Navidad. En 2026, las centenas premiadas son todos los números del 32600 al 32699, del 45800 al 45899 y del 06700 al 06799.

El sorteo que encabeza el año reparte un total de 770 millones de euros en premios muy repartidos. Además de los principales premios, la Lotería del Niño cuenta con aproximaciones, extracciones, reintegros y centenas. Las centenas se premian cuando tu décimo comparte las tres primeras cifras con alguno de los principales premios (primero, segundo y tercero).

Se reparten 99 premios y un total de 1.000 euros, lo que equivale a 100 por décimo. A la hora de ir a cobrar las centenas o cualquier otro premio es importante saber que se puede realizar el mismo día del sorteo en todas las administraciones de lotería autorizadas. Esto es así en premios inferiores o igual a 2.000 euros, si la cantidad es mayor el cobro se realiza en entidades bancarias y basta con presentar el décimo junto a un documento de identidad.

Otros premios de la Lotería del Niño 2026

Los premios principales y las centenas no son los únicos números que puede resultar agraciados en la Lotería del Niño. El sorteo es bastante reconocido por la gran variedad de premios que ofrece como las aproximaciones y los reintegros. Las aproximaciones premian al número posterior y anterior a los dos primeros premios. La cantidad asciende a 120 euros para las aproximaciones del primer premio y 61 para las del segundo. A esto se suman las terminaciones, que reconocen a aquellos décimos cuyas últimas cifras coinciden con las del primer o segundo premio, así como a quienes aciertan las dos últimas cifras del primer premio de lotería.

Una persona con dos décimos de la Lotería del Niño. (María José López / Europa Press)

Las oportunidades de ganar premios no se queda ahí, también están las extracciones. Se realizan varias, de cuatro, tres y dos cifras, otorgando premios de 350, 100 y 40 euros por décimo, respectivamente. Por último, los reintegros permiten recuperar el importe jugado si la última cifra del décimo coincide con la del primer premio o con alguna de las extracciones especiales de una cifra. Cada reintegro supone un premio de 20 euros por décimo, lo que ayuda a que muchos participantes a participar el siguiente año.

Un 37% de probabilidades de ganar un premio

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño llega cada 6 de enero para repartir millones de euros en premios. Descubre en este vídeo los principales premios, cómo se celebra la jornada y los detalles sobre la tributación de las ganancias.

Las probabilidades de ganar algún premio en el Sorteo del Niño son mucho mayor que en la Lotería de Navidad. El 6 de enero se reparten un total de 37.920 premios, el mayor de todos va al gordo con 200.000 euros, pero el resto de posibilidades hacen que un gran número de compradores consiga rembolsar lo que ha costado el décimo. Hay un 37% de probabilidades de ganar un premio entre los 770 millones de euros se reparten este año, durante uno de los días más mágicos del año.

Para cualquier tipo de premio es fundamental conservar el décimo en buen estado, ya que cualquier deterioro puede dificultar el cobro. Además, se debe tener en cuenta que el plazo para reclamar el premio es de tres meses a partir de la fecha del sorteo. Si el décimo está compartido, conviene identificar por escrito la participación de cada persona para evitar problemas legales.