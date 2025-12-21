España

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Guardar
Aquí está los resultados del
Aquí está los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas (Infobae)

Consulta enseguida los resultados ganadoresdel sorteo de la Triplex de la Once de este domingo 21 de diciembre celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 21 de diciembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 7, 5, 8.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Estos son todos los beneficios que recibirán los agentes de la Policía Nacional que trabajen durante el dispositivo de las Elecciones de Extremadura

Dependiendo de los horarios que tengan que asumir, podrán recibir días libres adicionales o una Retribución Extraordinaria fijada por la Dirección Adjunta Operativa (DAO)

Estos son todos los beneficios

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 11.00 horas es del 8,8%

La región cierra el año en términos políticos y abre un nuevo ciclo electoral marcado por la polarización

Elecciones Extremadura 2025, en directo:

La Aemet activa los avisos por nieve en la mitad de España este domingo: estas son las regiones más afectadas

La cota de nieve se sitúa en varias provincias solo por encima de 500 metros y se espera un espesor de hasta 10 centímetros

La Aemet activa los avisos

La Policía Nacional no ha conectado a Zapatero con la “organización criminal” vinculada al rescate de Plus Ultra

En la denuncia inicial presentada a finales de 2024 no se mencionaba al presidente. La investigación cerca a un amigo suyo pero, de momento, no encuentra vínculos del socialista con la trama

La Policía Nacional no ha

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 diciembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son todos los beneficios

Estos son todos los beneficios que recibirán los agentes de la Policía Nacional que trabajen durante el dispositivo de las Elecciones de Extremadura

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 11.00 horas es del 8,8%

La Policía Nacional no ha conectado a Zapatero con la “organización criminal” vinculada al rescate de Plus Ultra

La Guardia Civil denuncia al influencer Alfonso Santaella por realizar actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos

El futuro de Extremadura en manos de la Central Nuclear de Almaraz: “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 diciembre

Así serán los descuentos en el transporte público y el abono único que creará el Gobierno para 2026: el martes se aprueban estas ayudas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?

Ana María Estrada, de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N: “Las reformas que pedimos no son privilegios, son herramientas de supervivencia”

DEPORTES

Vinicius se cansa de las

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”