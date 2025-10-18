España

Así son los misiles Tomahawks que Zelenski reclama a EEUU y en los que Trump prefiere “no pensar”: tienen un alcance de 1.600 kilómetros

El presidente estadounidense aseguró a sus homólogos ruso y ucraniano que espera que no sean necesarios

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania

Donald Trump se encuentra en una intersección con dos posibles caminos. Uno de ellos es apoyar a Vladimir Putin y tratar de convencer a Zelenski de que entregue los territorios ocupados. El otro es ponerse del lado del ucraniano y ayudar en su ofensiva. Si opta por el segundo, hay una herramienta que podría ser clave: el misil Tomahawk.

Hace unas horas, el líder ucraniano se reunió con el republicano en la Casa Blanca, donde este le dijo que ojalá haya una forma de conseguir la paz “sin pensar” en emplear los misiles. Poco antes de su encuentro, Trump habló por vía telefónica con su homólogo ruso, con el que está ultimando una reunión en Budapest la semana que viene.

El Tomahawk es un misil de crucero de diseño estadounidense, conocido por su precisión y capacidad para atacar objetivos a gran distancia. Desde hace semanas, el presidente estadounidense ha amenazado a Putin con ofrecérselos a su rival si no acerca posturas para lograr un acuerdo de paz. Kiev es consciente de que contar con este arma podría ser determinante en su futuro en la guerra.

Misil Tomahawk (US Army)
Misil Tomahawk (US Army)

Cómo es el Tomahawks

Un misil de crucero utiliza un motor a reacción de pequeño tamaño y alas que le proporcionan sustentación, lo que le da la capacidad de dirigirse de manera autónoma hasta su objetivo. El Tomahawk puede lanzarse desde barcos, submarinos y plataformas terrestres, y posee un alcance efectivo de hasta 1.600 kilómetros, permitiendo realizar ataques a gran distancia.

Su característica que lo hace muy especial es que su rendimiento no se ve afectado por la presencia de sistemas de defensa aérea modernos. Tiene una gran capacidad de esquivar tecnologías de seguridad. La variante más reciente, denominada Tomahawk Táctico Bloque IV (TACTOM), incluye un enlace de datos que permite modificar su trayectoria o cambiar de objetivo durante el trayecto.

A partir de 2020, la Marina de Estados Unidos y su fabricante, Raytheon, comenzó a modernizar estos misiles mediante la incorporación del Bloque V, aumentando su vida útil en 15 años. Este nuevo modelo introduce mejoras en navegación y comunicación y amplía sus capacidades operativas. Su velocidad alcanza los 885 km.

Dentro de este avance, la versión Va es capaz de atacar blancos móviles en el mar y la Vb incorpora se centra en los objetivos terrestres. Hasta la fecha, el Tomahawk ha superado las 550 pruebas de vuelo y se ha utilizado operativamente en más de 2.350 ocasiones. Uno de sus últimos usos han sido los ataques contra los Hutíes en Yemen.

Un experto analiza qué supondría para Ucrania recibir misiles Tomahawk: "Los rusos tendrían de qué preocuparse"

Por qué es tan importante

El Tomahawk tiene un gran impacto y puede emplearse en una gran cantidad de contextos. Además, como dice el propio Trump, EEUU “tiene muchos Tomahawks”. La preocupación de Rusia por tener en su contra estos misiles responde a la efectividad que han demostrado en otros conflictos. Irak, Siria o Afganistán conocen las consecuencias de recibir uno de estos misiles.

Kiev se encuentra a 800 kilómetros de Moscú. Esto hace que sea perfectamente factible lanzar uno de estos misiles de crucero desde una capital a la otra, pues su capacidad de distancia duplica a la que separa a ambas ciudades. Por ello, la simple amenaza de poder emplearlos es un temor para Rusia con el que puede jugar Trump.

Temas Relacionados

EEUUUcraniaRusiaArmasDonald TrumpEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Así ha sido la preboda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski: el esperado reencuentro de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Los todavía novios pasarán por el altar este sábado, 18 de octubre, para unir sus vidas en matrimonio

Así ha sido la preboda

La infanta Sofía protagoniza su primera aparición internacional en solitario: su importante cita con guiño a la princesa Leonor

La benjamina de los reyes Felipe VI y Letizia ha visitado el Palacio de Belém para saludar al presidente Marcelo Rabelo de Sousa

La infanta Sofía protagoniza su

Montse Prados, endocrinóloga, explica por qué se engorda durante la menopausia: “Cuando llega, bajan los estrógenos y se altera el metabolismo”

Los profundos cambios hormonales del cuerpo modifican la forma en la que el organismo utiliza la energía

Montse Prados, endocrinóloga, explica por

Una mujer sale por la noche, bebe tres caipiriñas y termina ciega por completo: “Me envenenaron”

El análisis médico reveló que la concentración de metanol en sangre estaba disparada

Una mujer sale por la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso quiere

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

El PSOE anticipa que el PP ‘bajará al barro’ en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: “No esperamos otra cosa que lo que muestran cada día”

Santos Cerdán asegura que ha recibido un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Resultados del Super Once del 18 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los accionistas de BBVA y Banco Sabadell son los grandes beneficiados del descalabro de la opa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

El ranking de los 10

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+