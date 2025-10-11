España

Laura Lobo, abogada experta en herencias: “Si estás soltero, no tienes hijos y tus padres han muerto, puedes disponer libremente de tu herencia”

La letrada explica que “no puede darse por hecho que de un tío soltero, obligatoriamente van a heredar sus sobrinos”

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
Laura Lobo, abogada experta en
Laura Lobo, abogada experta en herencias. (yosoylaulobo/Instagram)

Cuando una persona muere sin descendencia directa ni ascendientes vivos, suelen surgir dudas sobre el destino de sus bienes. En muchas familias, se da por hecho que, si un tío o una tía fallece soltero y sin hijos, los sobrinos serán los herederos naturales. Sin embargo, según explica la abogada Laura Lobo, especializada en derecho de familia y sucesiones, esta creencia es incorrecta.

“Es habitual en las familias en las que haya un tío o una tía soltera y sin hijos que se dé por hecho que todos sus bienes los van a heredar sus sobrinos. Sin embargo, ¿esto es cierto?”, plantea la letrada. Y ella misma responde: “Cuando una persona está soltera, no tiene hijos y sus padres ya han fallecido, la realidad es que no tiene herederos forzosos, y esto significa que puede disponer de toda su herencia como le parezca bien”.

En ese caso, explica, el testador tiene plena libertad para decidir quién recibirá sus bienes. “Podrá dejarle todos sus bienes a un amigo, a un vecino o a una ONG, a quien le parezca bien”, indica. Por tanto, no es correcto asumir que los sobrinos heredan automáticamente de un tío o tía solteros. “No puede darse por hecho que de un tío soltero, obligatoriamente, van a heredar sus sobrinos, sino que esa persona podrá decidir libremente a quién le quiere dejar todos sus bienes a través del testamento”, señala Lobo.

La clave: tener testamento

La abogada recuerda que la clave está en la existencia o no de testamento. Si la persona soltera y sin hijos lo redacta, puede establecer libremente quién heredará su patrimonio, sin restricciones. En cambio, si fallece sin testamento, la herencia se repartirá conforme al orden legal de sucesión. Como se recoge en el Código Civil, la normativa española establece un orden de prioridad entre los herederos basado en el grado de parentescocon el fallecido, comenzando por los descendientes directos, como hijos y nietos, y continuando con cónyuges, ascendientes, hermanos y otros familiares colaterales hasta cuarto grado.

¿Caduca un testamento? Los casos en los que no sirve para repartir una herencia

Pero en este caso, y como apunta Lobo, “bien puede dejárselos a sus sobrinos o a cualquier otra persona”, afirma, subrayando que todo dependerá de la voluntad del testador. La especialista insiste en la importancia de planificar y formalizar esa voluntad por escrito para evitar malentendidos o conflictos entre familiares.

Además, recuerda que esta libertad total para disponer de los bienes solo se da cuando no existen herederos forzosos —hijos, padres o cónyuge—, ya que la ley protege el derecho de esos parientes a recibir una parte mínima de la herencia. En ausencia de ellos, el testador recupera el control absoluto sobre el destino de su patrimonio.

“Por lo tanto, no demos por hecho que los sobrinos heredarán del tío soltero”, resume Lobo. Su recomendación es clara: consultar con un profesional y otorgar testamento para garantizar que los bienes se repartan según los deseos del propietario.

Temas Relacionados

HerenciasTestamentosHerencias EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: alerta por lluvias “muy intensas” en la Comunidad Valenciana

Cuatro comunidades autónomas estarán en alerta este sábado por fuertes precipitaciones, que afectarán principalmente a la Comunidad Valenciana

Última hora de la DANA

Seis personas intoxicadas al beber café con detergente en una pulpería de Lugo

Según el gerente del restaurante, se produjo un error de contaminación cruzada después de que el personal del local empezara con la limpieza de las cocinas

Seis personas intoxicadas al beber

Todos los detalles de la XXII Semana Internacional de la Arquitectura en Madrid

La capital ha albergado durante once días una gran cantidad de actividades e invitados de lujo

Todos los detalles de la

Andalucía y Canarias, las comunidades donde más gente cobra ‘en negro’: sus cifras superan el 17% del PIB español

Según Inspección de Trabajo, el sector donde más empleo irregular se detecta es la hostelería, que alcanzó los 15.045 puestos en 2024

Andalucía y Canarias, las comunidades
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Emilio Santiago Muiño, científico del

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

Un incendio en la Gran Vía paraliza Madrid: graves cortes de tráfico un día antes de la Fiesta Nacional

Las activistas de la nueva flotilla llegan a Madrid: reivindican el “éxito” de la misión y aseguran haber sido “maltratados”

La Guardia Civil interviene un criadero ilegal en A Coruña: perros, chinchillas y ponis compartían espacio con 250 cadáveres

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Andalucía y Canarias, las comunidades donde más gente cobra ‘en negro’: sus cifras superan el 17% del PIB español

Los permisos para la construcción de nueva vivienda aumentan por quinto año consecutivo pero siguen muy lejos de los 500.000 visados de 2006

Javier Arauz, abogado, denuncia la precariedad de los funcionarios sin puesto fijo: “El 95% de los médicos y sanitarios de urgencias son interinos”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 11 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1