Bruselas busca ideas para utilizar los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania: “Rusia tiene que pagar”

De los 194.000 millones de euros en activos rusos depositados en Euroclear, unos 170.000 millones de euros ya han vencido y figuran como efectivo

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Una mujer sostiene un cartel
Una mujer sostiene un cartel instando a los líderes europeos a confiscar los activos rusos congelados para financiar a Ucrania, a 5 de marzo de 2025. (REUTERS/Yves Herman)

La Comisión Europea está preparando una propuesta para utilizar los activos congelados de Rusia como aval para 170.000 millones de euros en “préstamos de reparación”, que servirán también en la compra de armas para Kiev. Según ha explicado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, los activos seguirían intactos y “Ucrania solo reembolsará el préstamo una vez que Rusia haya pagado las reparaciones”. Pero esto conllevará a que el riesgo del préstamo “sea cubierto por las capitales”.

La Unión Europea es, de largo, quien más ayuda financiera ha aportado a Kiev. Según datos de la Comisión Europea, el bloque comunitario ya ha aportado 170.000 millones de euros desde el inicio de la invasión (EEUU ha aportado 114.150 millones). “Todos hemos visto lo que Putin entiende por diplomacia. ”Esto es la guerra de Rusia y Rusia tiene que pagar. Por eso necesitamos trabajar en una nueva solución para financiar el esfuerzo de ayuda", afirmó la dirigente germana en su discurso sobre el Estado de la Unión Europea.

Ucrania, que enfrenta un déficit presupuestario estimado de 8.000 millones de euros el próximo año, presiona a la UE para la confiscación de los fondos, pues serviría como balón de oxígeno para su esfuerzo bélico. Pero este asunto es espinoso y todavía genera un intenso debate entre las capitales por las dudas legales que puede suponer.

Según cinco funcionarios familiarizados con la medida consultados por el diario Financial Times, el proyecto principal considera emplear los saldos de efectivo provenientes de los activos rusos del banco central, actualmente bloqueados y registrados como saldos en la central de depósitos con sede en Bélgica, Euroclear. Estos fondos se emplearían para adquirir bonos de la Unión Europea sin intereses, y el capital resultante se destinaría a Ucrania en distintas entregas.

300.000 millones de dólares retenidos por el G7

En febrero de 2022 , el G7 —el grupo de las siete grandes economías capitalistas al que pertenecen Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos— inmovilizó unos 300.000 millones de dólares (más de 280.000 millones de euros) de activos procedentes del Banco Central ruso. La mayoría de ellos, 194.000 millones de euros, están en Europa, depositados en la institución financiera Euroclear, con sede en Bruselas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha defendido este jueves un plan de recuperación para su país, así como unanimidad para utilizar los activos rusos congelados en el proceso. En el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un fondo europeo. (Fuente: EBS / Zelenski / Europa Press)

En mayo de 2024, el Consejo (los líderes de los Veintisiete) dio luz verde al uso de los ingresos extraordinarios procedentes de los activos rusos inmovilizados, estimados en 2.000 y 3.500 millones de euros anuales. Acordaron que el 90% de los beneficios iría a un Fondo para financiar a la ayuda militar y humanitaria en Ucrania, y a un segundo, el 10% restante, que iría destinado a las tareas de reconstrucción. De los 194.000 millones de euros en activos rusos depositados en Euroclear, unos 170.000 millones de euros ya han vencido y figuran como efectivo.

Una de las alternativas que se barajan, según FT, contempla la creación de un vehículo de propósito especial encargado de gestionar los acuerdos de financiación, lo que facilitaría la inclusión de países externos a la Unión Europea.

A este esfuerzo se le une el compromiso de los líderes del G7 para emitir créditos por hasta 50.000 millones de dólares (unos 45.000 millones de euros), que irá destinado a proporcionar a Kiev ayuda inmediata y sería financiado con los beneficios extraordinarios de los activos rusos.

