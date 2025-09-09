España

Las 5 frases que evitar para no convertir una charla en una discusión: “Sabotean la conexión con la otra persona”

La experta en gestión de la ira Sonia Díaz da sus claves para evitar peleas

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
La experta en gestión de
La experta en gestión de la ira Sonia Díaz da sus claves para evitar peleas. (Montaje Infobae)

Cuando se pasa mucho tiempo con una persona, es inevitable que surjan roces. Las pequeñas costumbres y manías que antes apenas resaltaban se vuelven difíciles de manejar y las diferencias en la forma de afrontar las tareas cotidianas consiguen que surja la ira y se formen peleas constantes por los aspectos más pequeños de la vida. Las discusiones pueden aparecer en casa, con amigos o en entornos laborales y se deben, según la experta Sonia Díaz Rois, al “tono y la forma en la que nos expresamos”.

La coach y mentora certificada por la Universidad Internacional La Rioja (UNIR) explica que “todos caemos en trampas cotidianas, frases que parecen inofensiva, pero que sabotean la conexión con la otra persona”. A causa de estas expresiones que se dicen sin pensar, conversaciones simples sobre sacar la basura se convierten en peleas en menos de un minuto.

Del ‘ya lo hago yo’ al ‘te lo dije’: los errores que sabotean tus conversaciones

El primer fallo que se comete durante una conversación es soltar sermones sobre algún aspecto concreto de la vida. “Ese momento en el que adoptamos el tono de ‘profe de vida’ y soltamos frases del tipo: ‘Porque claro, tú lo que tendrías que hacer es organizarte mejor, porque si no, siempre te pasa lo mismo y no aprendes. Es que ya te lo he dicho mil veces, pero no escuchas…'“, ejemplifica Díaz.

En cuanto las personas sienten que les están regañando, inmediatamente dejan de escuchar, advierte la especialista. “El resultado es inmediato: desconexión”, añade.

Echar cosas en cara tampoco funciona. “Ese tipo de frases no acercan, al contrario: levantan un muro de culpa y malestar. Porque un favor deja de serlo cuando se convierte en moneda de cambio. Si esperas algo a cambio, dilo. Y si ayudas, hazlo porque quieres, no como argumento para ganar después una discusión”, aconseja Díaz.

En ese mismo sentido, tampoco se deben reprochar cosas del pasado durante una conversación. “Empiezas hablando de algo puntual y, casi sin darte cuenta, repasas todas las veces anteriores que ocurrió lo mismo”, dice la coach, lo que termina por transformar un detalle puntual “en la misma discusión de siempre”. “El problema es que al poner todo el historial sobre la mesa, el otro se defiende o contraataca”, explica.

Otra de las frases que más peleas genera es el “trae, ya lo hago yo”. Aunque parezca inofensiva a simple vista, “en realidad transmite algo más duro”, asegura Díaz. La frase incluye “el mensaje oculto de la desconfianza”. “Si delegas, deja que el otro lo haga a su manera. Y si no te gusta cómo lo hace, enséñale sin menospreciar. Porque si cada vez que alguien intenta ayudar lo apartas con un “ya lo hago yo”, la próxima vez ni lo intentará“, recomienda.

La última frase, mil veces repetida en conversaciones cotidianas, es el famoso “te lo dije”. “Pocas cosas encienden más a alguien que soltar un ‘te lo dije’ cuando las cosas han salido mal. Puede que tengas razón, pero en ese momento el otro no necesita que le pases factura, sino apoyo”, señala Díaz.

Evita las discusiones: “No se trata de callarte lo que piensas, sino de aprender a decirlo mejor”

Una pareja tras una discusión
Una pareja tras una discusión (AdobeStock)

Para Díaz, “el enfado no es el problema. El problema es no saber qué hacer con él”. Por ello, defiende que lo importante es aprender a comunicar mejor las cosas que nos molestan “sin herir, sin atacar y sin poner al otro a la defensiva”.

Lejos del típico consejo de “respira y cuenta hasta diez”, Sonia propone una alternativa más realista: escuchar al enfado antes de intentar calmarlo. “Si el enfado pudiera hablar, diría: no quiero que me calmes, quiero que me escuches y me entiendas. Cuando lo escuchas, ya no necesita gritar”, conclye.

Temas Relacionados

Discusiones de parejaIraBienestar emopcionalEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y

Mar Flores revela los episodios más duros de su vida: del maltrato de su primer marido a la desaparición de su hijo Carlo

La empresaria ha relatado en ‘El Hormiguero’ algunos de los detalles de su vida íntima que aborda en su biografía, ‘Mar en calma’

Mar Flores revela los episodios

Algunos trucos para forrar los libros sin que queden burbujas: la actividad más temida por los padres durante la vuelta al cole

Puede parecer una actividad sencilla, pero es el quebradero de cabeza de muchas casas en septiembre

Algunos trucos para forrar los

Muere un menor tras una agresión en Barcelona

Los Mossos investigan el suceso ocurrido la noche del lunes

Muere un menor tras una

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Estás obligado a apartarte si

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

Radares carro, la nueva incorporación de la DGT que lleva 150.000 multas en Cataluña

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Mercadona publica nuevas ofertas de empleo: sueldos de 4.000 euros mensuales para el personal informático

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”